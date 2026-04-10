Sembrando Vida entregará tercer apoyo mensual de 6,450 pesos a beneficiarios

Programa Sembrando Vida

El programa Sembrando Vida entregará su tercer apoyo económico del año, por un monto de 6 mil 450 pesos mensuales, a través de la Tarjeta Bienestar. Este esquema contempla la entrega de 12 apoyos a lo largo del año y estará a cargo de la Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural.

Sembrando Vida es una estrategia gubernamental orientada a beneficiar al campo mexicano, al reconocer a las y los trabajadores de la tierra como sujetos de derecho y protagonistas del desarrollo productivo en sus comunidades.

La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que “Sembrando Vida es más que entregar dinero: es una estrategia para que las y los campesinos salgan de la pobreza y construyan proyectos económicos sostenibles y sustentables”.

El programa también busca impulsar un modelo productivo integral que incluye la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) y Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), así como la organización en Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), la generación de valor agregado y el acceso a mercados, promoviendo una economía más circular.

En el caso de los SAF, estos combinan árboles maderables y frutales con cultivos agrícolas, lo que permite diversificar la producción, mejorar la calidad del suelo y generar ingresos a largo plazo. Por su parte, el sistema MIAF integra cultivos como maíz y frijol con árboles frutales, fortaleciendo la alimentación familiar y la producción para la venta, además de optimizar la fertilidad del suelo y el uso del agua.

A través de las CAC, las y los campesinos se organizan para aprender, producir y tomar decisiones colectivas, lo que impulsa el ahorro, la planeación y el desarrollo de proyectos productivos. A estas acciones se suman los viveros comunitarios, donde se producen plantas, y las biofábricas, encargadas de elaborar insumos agroecológicos como biofertilizantes y mejoradores de suelo, reduciendo la dependencia de insumos externos.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la producción en el campo, promover la organización comunitaria y contribuir al bienestar en el territorio nacional.