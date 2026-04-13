Canaco afirma que el Mundial 2026 representa un giro para la economía en CDMX

Canaco afirma giro para la economía en CDMX tras Mundial 2026

Previo al inicio de la copa Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) afirma que este evento marca un giro para la economía de la capital. Se estima que la llegada de aproximadamente 1 millón 168 mil turistas deje una derrama económica de al menos 26 mil 280 millones de pesos y una generación de entre 70 mil y 90 mil empleos.

“El Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo” declaró el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Los estudios que ha realizado el organismo indican que los giros con mayor actividad e ingresos estimados son:

Hospedaje: 10 mil 512 millones de pesos

Entretenimiento: 4 mil 493 millones de pesos

Comercio al por menor: 3 mil 915 millones de pesos

Alimentos y bebidas: 3 mil 758 millones de pesos

Transporte: 3 mil 600 millones de pesos

Además señalan la importancia de que los negocios de la cuidad se preparen para recibir esta época mundialista para evitar que el flujo de dinero solo quede en estes sectores, sino que sea capaz de llegar a toda la cuidad.

Al respecto declaró que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad histórica que deben aprovechar con visión y estrategia para fortalecer el consumo de productos y servicios nacionales bajo el mensaje: “Lo hecho en México siempre gana”.

“El visitante no solo vendrá a ver un partido; vendrá a vivir la ciudad. Y ahí está la gran oportunidad para nuestros comercios, nuestros servicios y nuestros productos. Queremos que el mundo vea que en la Ciudad de México hay calidad, talento y capacidad para competir.”