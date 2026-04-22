El momento en que Adriana Polanco dejó de pensar como diseñadora y empezó a pensar como CEO

Adriana Polanco de diseñadora a CEO Foto: Cortesía

Hay un punto curioso en muchas empresas creativas. Durante un tiempo todo depende de la intuición de una sola persona. Esa persona diseña, decide, corrige, resuelve. Funciona… hasta que deja de funcionar.

Adriana Polanco reconoce bien ese momento, durante sus primeros años produciendo eventos, la dinámica era bastante directa: ideas, clientes, ejecución. El proceso creativo tenía un peso enorme y la respuesta del público empezaba a generar algo que en esta industria se vuelve determinante: recomendaciones.

No eran solo celebraciones privadas. Empezaron a aparecer colaboraciones con marcas, eventos vinculados a lanzamientos y producciones para creadores de contenido que necesitan algo más que una decoración bonita. En ese punto, lo que estaba creciendo ya no era únicamente una agenda de eventos, sino una empresa.

Y ahí fue donde Polanco entendió algo importante: la creatividad por sí sola no sostiene una compañía.

“Un evento puede salir bien porque alguien tiene buen gusto”, suele decir cuando habla del proceso. “Pero una empresa solo se sostiene cuando existe estructura.”

Ese cambio de mentalidad marca la transición entre diseñadora y CEO.

El trabajo ya no se trata únicamente de imaginar experiencias. Implica construir sistemas que permitan repetir un estándar. Cronogramas claros, equipos alineados, proveedores confiables, procesos que eviten depender únicamente del talento individual.

En la industria de eventos, ese paso no siempre ocurre. Muchos proyectos creativos crecen rápido y luego se frenan precisamente porque no logran convertirse en una estructura.

En el caso de Adriana Polanco, el crecimiento estuvo acompañado por un cambio en el tipo de clientes que empezaban a llegar.

Empresas como Booksy, LoveShackFancy y Marco Música comenzaron a confiar en su equipo para producir eventos donde la experiencia no solo debía ser atractiva, sino coherente con la identidad de marca. A eso se sumaron colaboraciones con influencers y figuras públicas que necesitan celebraciones pensadas también para el entorno digital.

Ese tipo de proyectos exige otro nivel de organización.

Un evento para una marca no es únicamente un espacio bonito. Es parte de una narrativa pública. Lo que ocurre allí se fotografía, se comparte, circula durante semanas y termina formando parte de la percepción de la marca.

Para Polanco, eso cambió la forma de pensar cada producción.

El diseño sigue siendo importante, pero la estructura detrás se volvió igual de relevante. Un evento que depende demasiado de la improvisación puede funcionar una vez. Difícilmente funcionará de manera consistente.

Por eso el rol de CEO implica algo que muchas veces no se ve desde afuera: tomar decisiones que no siempre son creativas. Construir equipo, delegar responsabilidades, establecer estándares y mantenerlos incluso cuando el proyecto es pequeño.

También implica aprender a decir que no, a medida que la demanda crece, aceptar cada proyecto se vuelve tentador. Sin embargo, Polanco entendió que proteger el estándar de la empresa también significa seleccionar bien dónde poner la energía.

Ese criterio es parte de lo que hoy define su liderazgo, las empresas creativas suelen empezar con una personalidad fuerte detrás. Pero el verdadero reto es convertir esa personalidad en un sistema que funcione incluso cuando la fundadora no está resolviendo cada detalle.

La creatividad permite imaginar experiencias memorables, pero la estructura es la que permite construir una empresa alrededor de ellas.

Hoy su trabajo combina ambas dimensiones, sigue involucrada en la visión de cada proyecto, pero también dirige una estructura que debe funcionar con precisión. Equipos, tiempos, coordinación, decisiones estratégicas. El rol de CEO no reemplaza la creatividad, la organiza.

Y en una industria donde cada evento parece único, esa capacidad de construir un sistema sólido puede ser la diferencia entre una buena idea y una empresa que realmente crece.