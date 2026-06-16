Moody’s ve poco probable una ruptura del T-MEC, con revisiones prolongadas pero ventajosas para México

Moody’s advierte Imagen de Apoyo (Especial)

Aunque las negociaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan, la posibilidad de que el acuerdo enfrente un periodo prolongado de incertidumbre sigue sobre la mesa. Así lo advirtió Moody’s, que consideró poco probable una ruptura total del pacto comercial, pero sí un proceso más complejo y con mayor peso de las negociaciones bilaterales.

En su análisis, la agencia señaló que, pese a las tensiones y los cambios en el entorno político estadounidense, México conservaría su acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, uno de los principales pilares de la relación económica entre ambos países.

La calificadora recordó que las primeras negociaciones entre México y Estados Unidos concluyeron en mayo con un calendario ya establecido. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Canadá en esa ruta de trabajo, un factor que, a su juicio, podría reflejar el interés de Washington por avanzar mediante conversaciones diferenciadas con cada uno de sus socios comerciales.

Revisión podría extenderse

Moody’s destacó que la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está programada para los días 16 y 17 de junio, mientras que una etapa clave de las negociaciones se desarrollaría durante la semana del 20 de julio, después de la fecha formal de revisión conjunta fijada para el 1 de julio.

Para la agencia, esta secuencia demuestra que el proceso será más profundo de lo esperado y difícilmente se resolverá en el corto plazo.

“La probabilidad de un giro radical hacia un marco bilateral sigue siendo baja, y prevemos que el acuerdo trilateral del T-MEC seguirá existiendo de alguna forma”, indicó Moody’s en su reporte. No obstante, reconoció que el énfasis en las conversaciones entre México y Estados Unidos podría marcar nuevas dinámicas dentro del tratado.

Otro de los escenarios planteados por la calificadora contempla que, si alguno de los gobiernos decide no extender el tratado durante la revisión de 2026, el T-MEC podría mantenerse vigente bajo revisiones anuales.

Aunque esto evitaría una cancelación inmediata del acuerdo, también abriría un periodo de incertidumbre que podría prolongarse hasta por diez años.

Según Moody’s, esta situación afectaría la confianza de los inversionistas y podría influir en decisiones estratégicas relacionadas con inversión, comercio e integración de las cadenas de suministro en América del Norte.

México mantiene ventajas comerciales

A pesar de ese panorama, la firma mantuvo como escenario base que México conservará los beneficios comerciales que hoy tiene con Estados Unidos.

La razón es que los productos que cumplen con las reglas del T-MEC continúan ingresando al mercado estadounidense sin el pago de varios aranceles, incluso en medio de la presión comercial ejercida desde Washington.

La relevancia de esa relación queda reflejada en las cifras: durante 2025, el intercambio bilateral alcanzó los 872 mil millones de dólares, es decir, alrededor de 2 mil 400 millones de dólares diarios. Ese volumen representa cerca del 16 por ciento del comercio total de Estados Unidos y supera el intercambio que mantiene con China.

Moody’s advirtió que los acuerdos más difíciles podrían darse en sectores estratégicos como la industria automotriz, el acero, la energía y las reglas de origen, donde persisten diferencias importantes.

Además, la revisión del tratado ya no se limita únicamente a asuntos comerciales. La agenda incluye temas como migración irregular, combate al tráfico de fentanilo, seguridad regional, comercio digital, minerales críticos e inteligencia artificial.