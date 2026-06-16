Netflix va ahora por la compra de Lionsgate tras el acuerdo de Warner con Paramount

Netflix busca comprar Lionsgate El gigante del streaming es uno de los principales postores interesados en adquirir la productora Lionsgate, según lo reportó un informe de Semafor.

Tras perder la puja por Warner Bros. Discovery ante Paramount, y además ser superado por Fox en la supuesta oferta para adquirir Roku, Netflix apuesta por Lionsgate, ya que un reporte de Semafor reveló que el gigante del streaming es uno de los principales postores en la adquisición del estudio de películas.

Lionsgate Studios es la productora de cine que ha estado detrás de exitosas franquicias como Los Juegos del Hambre, John Wick y la saga Crepúsculo, y actualmente se encuentra activa en el mercado con el propósito de conseguir opciones de venta o asociación que favorezcan la escala corporativa para competir en la industria moderna.

¿Netflix comprará Lionsgate? La empresa considera al estudio un posible objetivo de adquisición

De acuerdo con un informe publicado por el medio estadounidense Semafor, que cita fuentes cercanas a la venta, Netflix considera adquirir Lionsgate y lidera en la lista de principales postores del estudio de cine.

La fuente citada indicó que el gigante de streaming está intentando concretar “una importante operación”, sin embargo, la empresa no ha manifestado formalmente su interés en la adquisición de la productora.

Esta estrategia por parte del servicio de entretenimiento consiste en generar su crecimiento al fortalecer su capacidad de fusiones y adquisiciones, según lo aclaró Ted Sarandos —CEO de Netflix— al intentar adquirir Warner Bros.

“Hemos aprendido muchísimo sobre la ejecución de acuerdos y la integración temprana”, señaló, un emprendimiento en el que podría estar incluida el nuevo interés en la productora detrás de John Wick.

Netflix y Roku: ¿existió un intento de compra por parte de la plataforma de streaming?

En el mismo reporte, Semafor señaló que Netflix perdió la puja por la compra de Roku, empresa de streaming que convierte cualquier televisión convencional en una SmartTV, frente a Fox.

A pesar de que las fuentes señalaron de que se trató de un proceso sumamente competitivo que culminó en la oferta de 22.000 millones de dólares por parte de Fox para la adquisición de Roku, un portavoz de Netflix emitió un comunicado: “Netflix no presentó ninguna oferta por Roku”.

Sin embargo, las fuentes consultadas por el medio estadounidense, indicaron que “una fusión entre Netflix y Roku habría enfrentado un escrutinio antimonopolio más riguroso que la combinación de Roku y Fox”, al competir con los principales actores en la plataforma de Roku.

La estrategia que Netflix realiza actualmente dista de su procedimiento original realizado durante años, ya que el servicio de streaming se había caracterizado por crecer de manera orgánca en lugar de adquirir otras compañías, demostrando así el nivel de competencia en la industria del presente.