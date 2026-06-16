Patrimonio Hoy de Cemex transforma comunidad en Oaxaca

Cemex

Con el acompañamiento de Cemex, artesanos de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, aprendieron técnicas de autoconstrucción y siguiendo un plan de ahorro que les permitió mejorar sus viviendas y negocios, ahora cuentan con patrimonios más seguros, resistentes y funcionales.

Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca establecieron contacto con los artesanos de Teotitlán, una comunidad en la que los talleres de textiles de lana por lo regular se encuentran dentro de las viviendas.

Sin embargo, las estructuras requerían diversas adecuaciones, como techos de concreto en lugar de lámina, que concentran el calor y arruinan su materia prima, baños, espacios para cocina, drenaje adecuado, aplanado en muros y recámaras adicionales.

Como parte de su Programa Patrimonio Hoy, Cemex ayudó a los artesanos a diseñar un plan de ahorro para la adquisición de materiales, de acuerdo a sus necesidades particulares y a su capacidad económica.

También impartieron cursos para adquirir conocimientos sobre los procesos de autoconstrucción con el objetivo de que pudieran tomar decisiones informadas de su proyecto.

Por su parte, la Fundación Comunitaria Oaxaca asesoró a los artesanos durante todo el procedimiento, y les dio la confianza de que el proyecto era legítimo y daría resultados.

“Las labores de planeación y capacitación que implementamos con la comunidad hoy se reflejan en resultados tangibles: 21 familias de Teotitlán mejoraron su vivienda y su espacio de trabajo. Este logro se suma a la transformación de más de 670 mil hogares en todo el país que, durante los últimos 27 años, han recibido el apoyo del programa Patrimonio Hoy”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Las viviendas de Teotitlán ahora cuentan con mejores servicios, son más accesibles y sus habitantes mejoraron su calidad de vida.

Con 120 años, Cemex sigue acercando soluciones a comunidades para lograr entornos más amigables, funcionales y acordes a las necesidades de las personas.