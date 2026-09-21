Amazon Prime sube de precio en México: cuánto costará y cuándo cambia

Amazon prime sube de precio en octubre Foto: IA

Los usuarios de Amazon Prime en México tendrán que pagar más por su membresía. Después de una década sin modificar sus tarifas en el país, la compañía anunció un aumento que afecta tanto al plan anual como al mensual.

El incremento del precio supone un gasto adicional que dependerá de la modalidad elegida. Por lo que antes de renovar, una recomendación es es revisar qué beneficios utilizas realmente: frecuencia de compras, envíos, Prime Video, música, ofertas y otros servicios incluidos. De esta manera, cada usuario puede decidir si continúa con la membresía bajo las nuevas tarifas.

¿Cuánto costará Amazon Prime en México?

Con la actualización, las tarifas quedan de la siguiente manera:

Membresía anual: de 899 a 945 pesos .

de 899 a . Membresía mensual: de 99 a 129 pesos.

El ajuste representa el primer cambio de precio de Amazon Prime en México desde que el servicio llegó al país en 2016.

Para quienes contraten la membresía a partir del 21 de septiembre, el nuevo precio se aplicará desde el inicio. En el caso de los usuarios que ya tienen una suscripción activa, el cambio dependerá de su fecha de renovación.

¿Cuándo pagaré el nuevo precio de Amazon Prime?

Si ya eres miembro de Amazon Prime, no necesariamente pagarás más de inmediato. Amazon informó que el nuevo costo se aplicará en las renovaciones que ocurran a partir del 21 de octubre de 2026.

Por ello, la fecha de renovación de cada cuenta será clave para saber cuándo comenzará a cobrarse la nueva tarifa. Los usuarios pueden revisar esta información directamente desde la configuración de su membresía.

En caso de cancelar la suscripción antes de que se aplique el nuevo precio, el servicio continuará disponible hasta que termine el periodo que ya fue pagado, de acuerdo con las condiciones comunicadas por Amazon.

¿Qué incluye Amazon Prime?

Cabe destacar que el precio de la membresía no corresponde únicamente al acceso a Prime Video. Amazon Prime funciona como un paquete de beneficios que también incluye envíos sin costo en productos elegibles, entregas rápidas, promociones exclusivas y acceso a eventos como Prime Day.

Asimismo, membresía también integra servicios de entretenimiento como Prime Video, con películas, series y producciones originales; Amazon Music, además de beneficios relacionados con Amazon Luna.