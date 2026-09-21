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¿Chedraui o Walmart? Descubre qué supermercado ofrece las mejores promociones en frutas, verduras y carnes este 22 y 23 de septiembre. Comparativa completa para ahorrar en tu despensa

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 22 y 23 de septiembre

Por Fernando Huacuz
Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas
Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas Foto: La Crónica

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.

Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.

Ofertas en frutas: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart

Chedraui

Para el Martimiércoles del 22 y 23 de septiembre, Chedraui ofrece las siguientes promociones en frutas:

  • Plátano — $11.90 por kilo
  • Manzana Golden — $28.50 por kilo
  • Melón chino — $18.90 por kilo
  • Papaya — $21.90 por kilo
  • Aguacate Hass — $36.90 por kilo

Walmart

En el Martes de Frescura del 22 de septiembre, Walmart contempla estas ofertas:

  • Plátano — $12.90 por kilo
  • Manzana Red Delicious — $29.90 por kilo
  • Melón Charentais/Chino — $19.90 por kilo
  • Piña Honey Gold — $21.90 por kilo
  • Naranja — $19.90 por kilo
  • Aguacate Hass — $39.90 por kilo

Ofertas en verduras: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart

Chedraui

Entre las promociones de verduras de Chedraui destacan:

  • Jitomate saladette — $13.50 por kilo
  • Papa blanca — $22.90 por kilo
  • Zanahoria — $11.50 por kilo
  • Cebolla blanca — $18.50 por kilo
  • Calabacita italiana — $19.90 por kilo
  • Lechuga romana — $14.90 por pieza
  • Cilantro, perejil o espinaca — $5.90 por manojo

Walmart

Por su parte, Walmart ofrece:

  • Jitomate saladette — $14.90 por kilo
  • Papa blanca — $24.90 por kilo
  • Zanahoria — $12.50 por kilo
  • Cebolla blanca — $19.90 por kilo
  • Calabacita italiana — $22.90 por kilo
  • Cilantro, perejil o espinaca — $6.90 por manojo

Ofertas en carnes: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart

Chedraui

En carnes, pollo y otros productos de origen animal, las ofertas de Chedraui incluyen:

  • Pollo entero fresco — $34.90 por kilo
  • Molida de res — $95.00 por kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo — $152.00 por kilo
  • Pechuga de pollo con hueso — $98.00 por kilo
  • Costilla de cerdo — $109.00 por kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso — $89.00 por kilo
  • Bistec de res — $168.00 por kilo

Walmart

En Walmart se encuentran las siguientes promociones:

  • Pollo entero fresco — $36.90 por kilo
  • Molida de res 80/20 — $98.00 por kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo — $159.00 por kilo
  • Pechuga de pollo con hueso — $104.00 por kilo
  • Pierna de cerdo con hueso — $58.00 por kilo

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart

  • Compra temprano
  • Prioriza productos de temporada
  • Planea comidas semanales
  • Compara precios con otras cadenas

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