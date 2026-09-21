Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 22 y 23 de septiembre

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.
Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.
Ofertas en frutas: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Chedraui
Para el Martimiércoles del 22 y 23 de septiembre, Chedraui ofrece las siguientes promociones en frutas:
- Plátano — $11.90 por kilo
- Manzana Golden — $28.50 por kilo
- Melón chino — $18.90 por kilo
- Papaya — $21.90 por kilo
- Aguacate Hass — $36.90 por kilo
Walmart
En el Martes de Frescura del 22 de septiembre, Walmart contempla estas ofertas:
- Plátano — $12.90 por kilo
- Manzana Red Delicious — $29.90 por kilo
- Melón Charentais/Chino — $19.90 por kilo
- Piña Honey Gold — $21.90 por kilo
- Naranja — $19.90 por kilo
- Aguacate Hass — $39.90 por kilo
Ofertas en verduras: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Chedraui
Entre las promociones de verduras de Chedraui destacan:
- Jitomate saladette — $13.50 por kilo
- Papa blanca — $22.90 por kilo
- Zanahoria — $11.50 por kilo
- Cebolla blanca — $18.50 por kilo
- Calabacita italiana — $19.90 por kilo
- Lechuga romana — $14.90 por pieza
- Cilantro, perejil o espinaca — $5.90 por manojo
Walmart
Por su parte, Walmart ofrece:
- Jitomate saladette — $14.90 por kilo
- Papa blanca — $24.90 por kilo
- Zanahoria — $12.50 por kilo
- Cebolla blanca — $19.90 por kilo
- Calabacita italiana — $22.90 por kilo
- Cilantro, perejil o espinaca — $6.90 por manojo
Ofertas en carnes: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Chedraui
En carnes, pollo y otros productos de origen animal, las ofertas de Chedraui incluyen:
- Pollo entero fresco — $34.90 por kilo
- Molida de res — $95.00 por kilo
- Milanesa de pechuga de pollo — $152.00 por kilo
- Pechuga de pollo con hueso — $98.00 por kilo
- Costilla de cerdo — $109.00 por kilo
- Pierna de cerdo sin hueso — $89.00 por kilo
- Bistec de res — $168.00 por kilo
Walmart
En Walmart se encuentran las siguientes promociones:
- Pollo entero fresco — $36.90 por kilo
- Molida de res 80/20 — $98.00 por kilo
- Milanesa de pechuga de pollo — $159.00 por kilo
- Pechuga de pollo con hueso — $104.00 por kilo
- Pierna de cerdo con hueso — $58.00 por kilo
Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart
- Compra temprano
- Prioriza productos de temporada
- Planea comidas semanales
- Compara precios con otras cadenas