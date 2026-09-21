Mike Sánchez apuesta por una nueva generación de negocios alrededor del talento digital

Mike Sánchez Foto: Cortesía

Mike convirtió una habilidad que comenzó como una forma de conectar con otros en una oportunidad empresarial. Hoy, al frente de Top Trenders, construye puentes entre creadores, marcas y una audiencia que cada vez distingue mejor entre publicidad y contenido con verdadero valor.

Durante años, convertirse en creador de contenido parecía ser el objetivo final. Hoy, para perfiles como el de Mike Sánchez, crear es apenas el comienzo.

La evolución de la industria digital ha abierto una nueva posibilidad: transformar el conocimiento adquirido frente a las cámaras, las redes sociales y las comunidades digitales en modelos de negocio capaces de conectar creatividad con estrategia. En ese punto se encuentra Mike, quien pasó de ser creador de contenido a desarrollar una visión empresarial alrededor del talento digital.

La historia de Top Trenders comenzó de una manera mucho más orgánica que corporativa. Mientras estudiaba la universidad, amigos y conocidos comenzaron a acercarse a Mike para pedirle recomendaciones de influencers para diferentes campañas. Lo que inicialmente parecía un favor terminó revelándole una oportunidad de negocio.

“Muchos amigos me pedían recomendar influencers para sus campañas. Lo hacía con gusto, pero después vi que realmente ese era mi trabajo, mi nicho de oportunidades, y fue como comencé a formar mi propia empresa”, cuenta.

Así nació Top Trenders, con una premisa que hoy cobra mayor relevancia: entender que detrás de cada creador existe una comunidad, una personalidad y una manera particular de comunicar.

Cuando los seguidores dejaron de ser la única métrica

El mercado de influencers ha cambiado considerablemente. Las grandes audiencias continúan siendo atractivas para las marcas, pero ya no necesariamente representan por sí mismas una campaña efectiva.

Mike lo entendió desde su propia experiencia como creador. Para él, la conversación comienza mucho antes de revisar una cifra de seguidores.

“Más que ver los seguidores, veo la calidad y cómo enganchan con la audiencia”, explica.

Esta perspectiva plantea una relación diferente entre marcas y talento. En lugar de insertar productos dentro de contenidos de manera forzada, el reto está en encontrar coincidencias reales entre lo que representa una marca, la personalidad del creador y los intereses de su comunidad.

Ahí es donde Top Trenders busca ocupar un papel estratégico: traducir las necesidades comerciales de una empresa al lenguaje de los creadores y, al mismo tiempo, proteger la autenticidad que hizo crecer a esas comunidades.

De las redes sociales a los negocios

El salto de creador a empresario también implica cambiar de perspectiva.

Frente a una cámara, la atención está puesta en el contenido. Al dirigir una empresa, las decisiones involucran estrategia, negociación, desarrollo de talento, relaciones comerciales y una lectura permanente de hacia dónde se mueve la industria.

Para Mike, permanecer cerca de la cultura digital es parte fundamental de ese proceso.

Su participación en escenarios, eventos, coberturas y espacios relacionados con el entretenimiento le permite mantener contacto directo con las tendencias y con los protagonistas de una industria que cambia prácticamente a diario.

Pero estar cerca de las tendencias no significa perseguir cada tendencia.

El verdadero desafío empresarial está en identificar cuáles tienen potencial para convertirse en oportunidades y cuáles desaparecerán tan rápido como llegaron.

El nuevo valor de los creadores

La profesionalización de la economía de los creadores está modificando también la relación entre talento y marcas.

Hoy, un creador puede convertirse en medio de comunicación, plataforma de entretenimiento, referente cultural y, en algunos casos, en una marca por sí mismo. Esa transformación obliga a las empresas a replantear la manera en que construyen sus estrategias de comunicación.

Desde Top Trenders, Mike apuesta por modelos donde las colaboraciones tengan una lógica más natural y donde el creador no pierda aquello que originalmente conectó con su audiencia.

Más que una campaña aislada, el objetivo es construir relaciones capaces de generar valor para ambas partes.

Crear también es saber evolucionar

La historia empresarial de Mike Sánchez representa una transición que comienza a ser cada vez más común dentro de la industria digital: creadores que dejan de pensar únicamente en contenido para comenzar a desarrollar estructuras de negocio alrededor de su experiencia.

Su siguiente etapa apunta precisamente hacia esa evolución, con una visión enfocada en fortalecer Top Trenders, ampliar sus unidades de negocio y explorar nuevas oportunidades dentro del entretenimiento y la comunicación digital.

En una industria donde las plataformas cambian, los formatos se transforman y las tendencias tienen ciclos cada vez más cortos, la capacidad de adaptarse se convierte en uno de los principales activos.

Mike Sánchez parece tener claro que el futuro no consiste únicamente en estar dentro de la conversación digital, sino en entender hacia dónde se dirige.

Y quizá ahí está la verdadera transición: dejar de perseguir tendencias para comenzar a construirlas.