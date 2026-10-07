Tormenta tropical Simón: trayectoria al momento y estados de México que afectará (Administrador Prueba)

Después del paso de huracán Polo en semanas anteriores por el océano Pacífico, se registró el paso de la tormenta tropical Simón a 265 kilómetros al sur de San Lázaro, Michoacán y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Su paso ha generado vientos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamientos al oeste-noroeste de 13 km/h. Asimismo, se espera que se convierta en huracán y alcance la categoría 3 el próximo domingo 10 de octubre.

¿Cuáles han sido los estados afectados?

El paso de simón ha desencadenados lluvias intensas y gran oleaje en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Se espera su impacto en la costa de México durante este fin de semana en escala 3 rumbo a la costa de Jalisco con rumbo a Nayarit y Sinaloa.

El día domingo, impactará la tormenta tropical Rachel en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Tormenta tropical Isaías

En este momento Simón no es la única tormenta Tropical registrada en México, al mismo tiempo ocurre Isaías por el lado del Golfo de México y el Mar Caribe con vientos sostenidos de 105 km/h.

Los estados que han sido afectados por el cierre de puertos son: Campeche, Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán.

Asimismo, se espera la presencia de lluvias intensas en Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Tamaulipas. Se espera que durante la mañana del jueves 7 de octubre ascienda a huracán de categoría 1 o 2.

¿Cómo una tormenta se vuelve huracán?

Esto sucede cuando su viento sostenido alcance o supere los 119 km/h, además de tomar en cuenta las condiciones atmosféricas y oceánicas.