Epson ColorWorks: cómo imprimir etiquetas a color puede reducir costos y desperdicios en la industria alimentaria

Impresión digital de etiquetas: la alternativa para ahorrar en alimentos y bebidas Foto: Cortesía

La industria de alimentos y bebidas enfrenta un desafío que va más allá de fabricar productos de calidad: mantener actualizada la información de sus empaques sin elevar innecesariamente sus costos ni generar desperdicios. En este escenario, la impresión digital de etiquetas se presenta como una alternativa para empresas que necesitan producir cantidades ajustadas a su demanda y adaptarse a nuevas necesidades de etiquetado.

Durante una entrevista con La Crónica de Hoy, Leopoldo Parra, representante de Epson, explicó cómo la línea de impresoras ColorWorks busca atender estos retos mediante soluciones de impresión a color, personalización y producción bajo demanda.

Impresión digital de etiquetas: la alternativa para ahorrar en alimentos y bebidas Foto: Cortesía

Uno de los principales diferenciadores de ColorWorks es la posibilidad de imprimir tirajes cortos. A diferencia de otros procesos que pueden requerir pedidos mínimos de miles de etiquetas, esta tecnología permite producir únicamente las cantidades que necesita cada empresa, de acuerdo con las características de su operación.

El beneficio es especialmente relevante para los negocios cuya producción no justifica grandes volúmenes de impresión. Por ejemplo, si una empresa necesita mil etiquetas, producir diez mil podría dejar nueve mil sin utilizar, lo que representa un gasto y un posible desperdicio de materiales.

La flexibilidad también resulta útil para las campañas temporales. Un fabricante puede diseñar etiquetas especiales para el Día del Amor y la Amistad, una temporada festiva o una promoción comercial sin acumular grandes cantidades de empaques que pierdan vigencia al terminar la campaña.

Además, imprimir bajo demanda facilita reaccionar ante modificaciones en la información del producto. Si una empresa necesita actualizar sus etiquetas, puede generar un nuevo tiraje sin depender de las existencias de una impresión anterior. Esto puede apoyar la adaptación operativa a los cambios normativos, aunque el cumplimiento de las disposiciones aplicables sigue siendo responsabilidad de cada empresa.

Impresión digital de etiquetas: la alternativa para ahorrar en alimentos y bebidas Foto: Cortesía

Datos variables y etiquetas personalizadas

Las soluciones ColorWorks también permiten incorporar información variable, como números de lote, fechas de caducidad y códigos QR, mediante programas que gestionan estos datos y los envían a la impresora.

Según explicó el representante de Epson, los equipos funcionan como una interfaz entre los programas utilizados para capturar la información y su reproducción en la etiqueta. La combinación de software, impresora y material de impresión permite atender diferentes necesidades de identificación y presentación.

La elección del sustrato también es importante. No todos los papeles y materiales ofrecen la misma resistencia frente a la humedad, la manipulación o las condiciones ambientales. Por ello, las empresas deben considerar tanto las características de la tinta como las del material sobre el que imprimirán.

Estas soluciones no se limitan a la industria alimentaria. Epson identifica oportunidades en comercio minorista, logística y salud, sectores que requieren etiquetas para precios, envíos, identificación de productos y brazaletes de pacientes, entre otras aplicaciones.

¿Cómo elegir una impresora de etiquetas para un negocio?

La capacidad de producción es uno de los factores principales para elegir un equipo. No es lo mismo imprimir cinco mil etiquetas a la semana que producir esa misma cantidad todos los días.

El representante explicó que Epson orienta a las empresas según sus volúmenes, dimensiones de impresión y necesidades particulares. En su portafolio existen equipos con diferentes capacidades de producción, mientras que la calidad y resolución de impresión se mantienen como características comunes de la línea, según lo señalado durante la entrevista.

Para facilitar esta evaluación, la compañía cuenta con un showroom en la Ciudad de México, donde los interesados pueden presentar sus diseños y probar soluciones con el acompañamiento de la marca y sus distribuidores autorizados.

La intención es que cada negocio encuentre una alternativa acorde con su operación actual y sus posibilidades de crecimiento, en lugar de invertir desde el principio en una capacidad que todavía no necesita.

Impresión digital de etiquetas: la alternativa para ahorrar en alimentos y bebidas Foto: Cortesía

Innovación a partir de las necesidades de las empresas

La estrategia de Epson también contempla la retroalimentación de los usuarios. De acuerdo con su representante, los encuentros con empresas en eventos especializados, como Foodtech, permiten mostrar los equipos en funcionamiento, conocer necesidades concretas y recopilar información que posteriormente se comparte con los equipos de desarrollo en Japón.

Entre los requerimientos que surgen en estas conversaciones están nuevas posibilidades de impresión y el uso de materiales diferentes. Por ejemplo, el entrevistado señaló que los equipos descritos utilizan tintas cian, magenta, amarilla y negra, por lo que la impresión sobre etiquetas transparentes plantea limitaciones cuando se necesita tinta blanca.

Esta clase de necesidades ayuda a identificar oportunidades para futuros desarrollos tecnológicos.

En un mercado donde la personalización, la eficiencia y el control de costos son cada vez más relevantes, la impresión digital de etiquetas representa una herramienta para ajustar la producción a la demanda. Para los negocios de alimentos y bebidas, evaluar sus volúmenes, materiales y requerimientos de información puede ser el primer paso para reducir excedentes y gestionar sus empaques de manera más flexible.

Nota editorial: La impresión digital facilita la actualización de etiquetas, pero no garantiza por sí sola el cumplimiento de la NOM-051. Las empresas deben verificar que sus productos y empaques cumplan con los requisitos regulatorios aplicables.