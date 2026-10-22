La educación financiera también comienza en casa: formar hábitos para el futuro

Fundación Dondé incorpora contenidos de educación financiera en sus iniciativas dirigidas a niñas y niños.

Las primeras lecciones sobre el dinero no siempre ocurren en un salón de clases. Muchas comienzan en casa, cuando una niña o un niño observa cómo se organiza el gasto familiar, por qué algunas compras deben esperar o de qué manera los adultos establecen prioridades para cubrir las necesidades del hogar.

Estas experiencias forman parte de un aprendizaje cotidiano que puede influir en la manera en que las nuevas generaciones comprenden el valor de los recursos. Por ello, la participación de madres, padres y cuidadores resulta fundamental para complementar los conocimientos que niñas y niños adquieren en otros espacios educativos.

El tema adquiere relevancia durante la 19ª Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2026, organizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que busca acercar herramientas para mejorar la administración del dinero y fortalecer la toma de decisiones económicas de la población.

En este contexto, Fundación Dondé, institución con 107 años de historia, incorpora contenidos de educación financiera en sus iniciativas dirigidas a niñas y niños. Mediante talleres lúdicos y actividades adaptadas a su edad, promueve conocimientos que pueden complementarse con las experiencias y decisiones que observan en el entorno familiar.

Una de las formas más sencillas de reforzar este aprendizaje es involucrar a los menores en situaciones cotidianas apropiadas para su edad. Comparar precios durante una compra, explicar por qué se elige un producto sobre otro o establecer juntos una meta de ahorro permite mostrarles que administrar recursos implica evaluar opciones y tomar decisiones.

También es importante la manera en que los adultos hablan sobre el dinero. Explicar que existen prioridades y que algunas compras requieren planeación puede ayudar a desarrollar hábitos responsables sin trasladar a niñas y niños las preocupaciones económicas del hogar.

En la formación de estos hábitos, el ejemplo en casa tiene un peso que a menudo se subestima. José Manuel Suárez Díaz, empresario y financiero vinculado a iniciativas de impacto social, lo explica a partir de una idea sencilla: la educación financiera se enseña, pero sobre todo se demuestra.

“Podemos enseñar a una niña o un niño qué significa ahorrar o administrar sus recursos, pero ese aprendizaje adquiere mayor sentido cuando observa cómo se toman decisiones en casa. Las familias tenemos la oportunidad de transmitir hábitos a través del ejemplo, desde establecer prioridades hasta planear un gasto.

“La educación financiera debe ser un esfuerzo compartido entre las instituciones educativas y el hogar, porque los conocimientos que se practican todos los días tienen mayores posibilidades de acompañarnos durante la vida”, señaló Suárez Díaz.

Esta relación entre aprendizaje y práctica permite que la educación financiera trascienda una actividad escolar. Mientras los espacios educativos acercan conceptos y herramientas, las familias pueden reforzarlos mediante experiencias que ayuden a niñas y niños a comprender cómo se toman decisiones económicas en la vida diaria.

Para Fundación Dondé, incorporar estos conocimientos a sus iniciativas educativas forma parte de una visión orientada a brindar herramientas para la vida, que puedan contribuir al desarrollo de niñas y niños más allá del aula.

La educación financiera comienza con conocimientos sencillos, pero se fortalece con el ejemplo. Cuando las familias participan en ese proceso, cada decisión cotidiana puede convertirse en una oportunidad para formar hábitos que acompañen a las nuevas generaciones en el futuro.