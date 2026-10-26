Cemex gana 407 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un 55% más

CEMEX

Cementos Mexicanos (Cemex) reportó este lunes una ganancia neta de 407 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un aumento del 55% frente a los 264 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, impulsado por mayores ventas y una mejora de sus resultados operativos.

La cementera, una de las mayores productoras de materiales para la construcción del mundo, informó que sus ventas netas entre julio y septiembre alcanzaron los 4,590 millones de dólares, un incremento interanual del 8%.

En tanto, el flujo de operación o ebitda, que presenta el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, aumentó un 12%, hasta los 990 millones de dólares.

Su margen sobre las ventas pasó del 20.8% al 21.6%, una mejora de 0.8 puntos porcentuales.

La empresa atribuyó su desempeño a la ejecución de su proyecto de transformación Cutting Edge, mayores precios y el crecimiento de los volúmenes consolidados de cemento.

“Con el Proyecto Cutting Edge como base, logramos otro trimestre de sólido desempeño y continuamos progresando en nuestras prioridades estratégicas”, destacó en un comunicado Jaime Muguiro, director general de Cemex.

Asimismo, destacó que, pese a un entorno macroeconómico volátil, la compañía ha mantenido su estretegia de tranformación y eficiencia operativa.

En el acumulado de enero a septiembre, sin embargo, la ultilidad neta de Cemex disminuyó un 25%, jhasta los 982 millones de dólares, frente a los 1,316 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, las ventas acumuladas aumentaron un 10%, hasta los 13,203 millones de dólares, mientras que el ebitda creció un 22%, hasta los 2,802 millones.

En México, las ventas de Cemex durante el tercer trimestre aumentaron un 16% hasta los 1,299 millones de dólares, impulsadas por una mayor demanda de cemento.

En Estados Unidos, los ingresos crecieron un 5% hasta los 1,373 millones de dólares, aunque el ebitda disminuyó un 4% hasta los 259 millones.

En Europa, Medio Oriente y África, las ventas avanzaron un 4%, hasta los 1,435 millones de dólares, mientras que el flujo operativo aumentó en la misma proporción, hasta los 257 millones.

Por su parte, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, los ingresos crecieron un 12%, hasta los 333 millones de dólares, aunque el ebitda retrocedió un 5%.

La empresa, con sede en Monterrey, también informó que su flujo de efectivo libre de operaciones alcanzó los 723 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 34%, mientras que en los primeros nueve meses del año creció un 194%, hasta los 1,400 millones de dólares.

Cemex atribuyó parte de sus resultados a su programa de optimización de activos, que incluye desinversiones anunciadas y concluidas por más de 200 millones de dólares, así como negociaciones para vender determinadas operaciones en Francia.