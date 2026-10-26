Hacienda Labor de Rivera: la joya histórica de Jalisco ideal para una escapada

Hacienda Labor de Rivera Foto: Especial

Sin duda, encontrar un lugar donde pasar unas vacaciones tranquilas y alejadas del bullicio es un lujo. La Hacienda Labor de Rivera, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, es uno de ellos: una antigua propiedad de origen colonial que conserva parte de su encanto histórico y hoy ofrece una experiencia de hospedaje entre jardines, paisajes agaveros y espacios rodeados de naturaleza.

Ubicada a unos 55 kilómetros de Guadalajara, la hacienda se ha convertido en una alternativa para quienes buscan salir de la ciudad durante un fin de semana sin alejarse demasiado. Su atractivo no está únicamente en la posibilidad de descansar, sino en la combinación de historia, arquitectura, gastronomía y actividades que permiten disfrutar el entorno a otro ritmo.

Hacienda Labor de Rivera Crédito: Hacienda Labor de Rivera

Una hacienda histórica con comodidades actuales

La propiedad conserva una atmósfera señorial, con fachadas de estilo colonial, patios, terrazas y jardines que evocan la época en que las haciendas agrícolas y ganaderas formaban parte importante de la vida económica de la región.

Sin embargo, hoy el lugar funciona como hotel boutique y combina ese carácter histórico con servicios pensados para una estancia cómoda. Este precioso recinto cuenta con 21 habitaciones, espacios para reuniones y celebraciones, restaurante, capilla, área ecuestre, spa y un lago privado. La propuesta permite elegir entre una visita centrada en el descanso o una experiencia con actividades al aire libre.

Hacienda Labor de Rivera Crédito: Hacienda Labor de Rivera

La hacienda también puede ser una opción para parejas que buscan una escapada romántica, familias que quieren cambiar de ambiente o personas interesadas en celebrar una ocasión especial en un entorno distinto al de un salón convencional.

¿Qué hacer en la Hacienda Labor de Rivera?

Una de las ventajas de hospedarse aquí es que no todo gira alrededor de la habitación. Sus jardines y áreas naturales funcionan como escenario para distintas experiencias, desde paseos tranquilos hasta actividades para quienes prefieren mantenerse en movimiento.

Entre las opciones que anuncia el hotel se encuentran los recorridos en bicicleta, paseos a caballo y travesías en kayak por el lago privado. También es posible solicitar experiencias especiales, como picnics junto al agua, cenas románticas, fogatas y tratamientos de spa. La disponibilidad, los horarios y los costos pueden variar, por lo que conviene confirmarlos directamente antes de organizar la visita.

Hacienda Labor de Rivera Crédito: Hacienda Labor de Rivera

Para quienes disfrutan conocer la historia de los lugares que visitan, la hacienda ofrece recorridos por sus instalaciones. Sus espacios abiertos y paisajes también permiten pasar tiempo al aire libre sin necesidad de organizar una excursión extensa.

Guachimontones: un atractivo cerca de la hacienda

La ubicación es otro de los puntos fuertes de Labor de Rivera. A aproximadamente 15 minutos se encuentra la zona arqueológica de Guachimontones, uno de los sitios prehispánicos más representativos del Occidente de México, conocido por sus estructuras circulares.

Hacienda Labor de Rivera Crédito: Hacienda Labor de Rivera

Esta cercanía permite complementar el hospedaje con una visita cultural y conocer más sobre el pasado de la región. También convierte a la hacienda en una base interesante para quienes desean combinar descanso, historia y recorridos por los paisajes de los Valles de Jalisco. Antes de salir, es recomendable verificar los horarios y las condiciones de acceso a la zona arqueológica.

¿Dónde está la Hacienda Labor de Rivera y cómo planear la visita?

La hacienda se localiza en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, sobre la carretera Guadalajara-Tala-Etzatlán, en el kilómetro 55. Por su cercanía con Guadalajara, puede considerarse para una escapada de fin de semana, aunque el tiempo de traslado dependerá del punto de partida y las condiciones del camino.

Hacienda Labor de Rivera

Si planeas hospedarte, lo más práctico es consultar directamente con el hotel las tarifas vigentes, los tipos de habitación, los servicios incluidos y la necesidad de reservar con anticipación las actividades adicionales. También conviene confirmar qué experiencias están disponibles durante las fechas elegidas.

La Hacienda Labor de Rivera demuestra que una escapada no siempre necesita un itinerario complicado. A veces, basta con cambiar el paisaje, caminar entre jardines, conocer un rincón de la historia de Jalisco y reservar tiempo para descansar. Su mezcla de patrimonio, naturaleza y hospitalidad la convierte en una alternativa para descubrir otra cara del estado, más allá de los destinos urbanos.