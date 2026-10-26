Profeco habilita comparador de precios para El Buen Fin; llama a realizar compras informadas

Profeco habilita comparador de precios para El Buen Fin

Con miras a la próxima edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de la población una plataforma digital para comparar precios y tomar decisiones de compra informadas, con el objetivo de fomentar un consumo responsable, razonado y seguro.

Durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, presentó el sitio https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, donde las personas consumidoras pueden consultar y comparar los precios de los artículos de su interés.

El funcionario explicó que, desde el pasado 17 de septiembre, la dependencia monitorea precios en 30 ciudades del país, en coordinación con la Secretaría de Economía. El seguimiento comprende más de 490 productos, entre electrodomésticos, artículos de línea blanca y otros bienes de consumo frecuente durante la campaña comercial.

Asimismo, la plataforma ofrece un simulador de pagos a meses con financiamiento, mediante el cual los usuarios pueden calcular cuánto terminarían pagando según el plazo elegido y el Costo Anual Total (CAT) de su tarjeta bancaria o comercial.

La herramienta busca que los compradores comparen opciones antes de adquirir productos y conozcan el costo real de financiar sus compras, a fin de evitar gastos que comprometan sus finanzas personales.

Diésel: 87.9% de las estaciones vende en 27 pesos o menos

En otro tema, Escalante Ruiz informó sobre los avances de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio del Diésel. De acuerdo con los datos presentados, 9 mil 033 estaciones de servicio, equivalentes al 87.9% del total reportado, comercializan el litro de este combustible en 27 pesos o menos.

El precio promedio nacional se ubicó en 26.98 pesos por litro al 23 de octubre.

En el periodo del 13 al 19 de octubre, el precio más bajo reportado fue de 26.89 pesos por litro en Gasolinero Huehuetoca, del grupo Pemex, en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. En contraste, el precio más alto fue de 28.29 pesos en Servicios Ecológicos Mar Caribe, de Fullgas, en Cancún, Quintana Roo.

El titular de la Profeco también invitó a consultar el mapa virtual https://alertas.gob.mx/estaciones/, que incorpora información sobre los precios de las gasolinas regular y Premium, además del diésel, para facilitar la comparación entre estaciones de servicio.

Canasta básica: diferencias entre establecimientos

Respecto a la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), integrada por 24 productos básicos y cuyo precio conjunto de referencia no debe superar los 910 pesos, el procurador informó que entre el 12 y el 16 de octubre se detectaron diferencias entre establecimientos comerciales.

El precio más bajo fue de 750 pesos en Bodega Aurrera 11 Sur, en Puebla, Puebla. Por su parte, Ley La Paz 1079, en La Paz, Baja California Sur, registró el costo más alto, de 918.50 pesos.

La dependencia también revisó los precios en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México; Aguascalientes, capital del estado homónimo, y Cancún, Quintana Roo. Según el reporte, en las tres ciudades el precio máximo observado no rebasó el monto acordado.

Escalante Ruiz señaló que el 93% de las empresas que comercializan la canasta Pacic la ofrece por debajo de los 910 pesos.

Para orientar a los consumidores, la Profeco publica mensualmente un mapa de calor con los precios de estos productos. El sistema utiliza el color verde para identificar los precios mínimos, amarillo para los intermedios y rojo para los máximos.

Profeco reporta precios del pan de muerto

Como parte de las acciones de vigilancia de precios, la herramienta Quién es Quién en los Precios realizó un levantamiento especial del 19 al 22 de octubre sobre distintas presentaciones de pan de muerto con azúcar.

En la presentación individual, de entre 80 y 100 gramos, el precio promedio fue de 20 pesos por pieza. En supermercados, los precios oscilaron entre 14.30 y 25.43 pesos; en panaderías tradicionales, el precio reportado partió de 19.04 pesos, mientras que en panaderías de cadena se ubicó desde 24.17 pesos.

Para la presentación familiar, de entre 800 gramos y un kilogramo, el precio promedio fue de 123.90 pesos. En supermercados se encontraron precios desde 108 pesos hasta 211.33 pesos; en panaderías tradicionales se reportó un precio de 120 pesos, y en establecimientos de cadena, de 165 pesos.

Estos datos permiten a los consumidores identificar las diferencias de precio según el establecimiento y la presentación del producto.

Promueven alimentación saludable y consumo de temporada

La Profeco también destacó la importancia de fomentar una alimentación saludable desde la infancia, mediante el consumo de frutas, verduras y leguminosas de temporada.

A través de la sección “Consuminis” de la Revista del Consumidor de octubre, la institución ofrece una guía para que niñas y niños aprendan a elegir alimentos nutritivos, frescos y accesibles.

La dependencia explicó que los productos de temporada suelen tener mejor sabor y mayor disponibilidad, lo que puede favorecer precios más bajos y representar un ahorro para las familias. Además, consumir alimentos producidos en las regiones cercanas puede reducir las necesidades de transporte y su impacto ambiental.

Entre los productos de otoño mencionados por la Profeco se encuentran la calabaza, col, coliflor, espinaca, guayaba, limón, mandarina, naranja, papa y zanahoria. Para reforzar el aprendizaje, la publicación incluye recetas de rajas de pollo y galletas de avena, así como juegos y actividades recreativas.

Con estas acciones, la Profeco busca proporcionar información útil para que las familias mexicanas comparen precios, administren mejor sus recursos y tomen decisiones de consumo con mayor conocimiento, tanto durante El Buen Fin como en sus compras cotidianas.