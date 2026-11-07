Profeco emite recomendaciones para evitar fraudes durante compras en línea por El Buen Fin 2026

Ante la llegada de El Buen Fin 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para las personas que realizarán compras a través de internet, con el objetivo de evitar fraudes, proteger sus datos personales y garantizar que las transacciones se lleven a cabo de manera segura.

La dependencia señaló que el comercio electrónico representa una alternativa para quienes no tienen tiempo de acudir directamente a las tiendas físicas; sin embargo, destacó la importancia de tomar precauciones antes de realizar cualquier compra, ya que una mala decisión puede ocasionar problemas económicos o poner en riesgo la información bancaria de los consumidores.

Entre las principales recomendaciones se encuentra utilizar una conexión segura a internet y comprar únicamente en páginas conocidas o que tengan buena reputación. También pidió a los usuarios revisar que los sitios cuenten con las letras “https” en la dirección electrónica, un candado de seguridad y un certificado vigente, elementos que ayudan a identificar páginas con mecanismos de protección.

La Profeco también recomendó leer cuidadosamente las políticas de privacidad de cada plataforma antes de proporcionar información personal. Esto permitirá conocer qué datos serán solicitados, para qué serán utilizados y quiénes tendrán acceso a ellos.

Asimismo, pidió revisar los términos y condiciones de cada compra, principalmente los costos de envío, posibles cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de cambio o devolución, para evitar sorpresas al momento de recibir los productos.

Otro punto importante es verificar que los proveedores tengan publicados sus datos de contacto, como un domicilio físico en México, números telefónicos y otros medios de comunicación para presentar alguna queja o reclamación en caso de que exista un problema con el pedido.

La dependencia explicó que las características y descripciones de los productos o servicios deben ser claras y estar disponibles en español. Además, los compradores deben asegurarse de que los artículos que desean adquirir se encuentren disponibles antes de realizar el pago.

Por otra parte, recordó que los proveedores tienen la obligación de informar el monto total que deberá pagar el consumidor en moneda nacional, así como confirmar que el pedido fue realizado correctamente y señalar el tiempo estimado de entrega.

En caso de utilizar tarjetas de crédito o débito, la recomendación es comprobar que la página donde se ingresarán los datos bancarios cuente con un candado SSL, que permite proteger la información financiera durante la operación.

La Profeco también hizo un llamado a conservar los comprobantes de cada transacción. Entre ellos se encuentran el número de identificación de la compra, el nombre del vendedor y los correos electrónicos intercambiados, ya que estos documentos pueden ser necesarios si posteriormente se presenta una reclamación.

Para quienes tengan dudas sobre la seguridad de alguna tienda digital, la institución puso a disposición la herramienta Monitoreo de tiendas virtuales, mediante la cual se puede consultar si los sitios que realizan operaciones comerciales por internet cumplen con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Finalmente, la Procuraduría recordó que continuará respaldando a las personas consumidoras ante posibles irregularidades durante esta temporada de descuentos.