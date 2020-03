Mujeres de Aguascalientes realizan cacerolazo en víspera del Día de la Mujer

Colectivos de feministas llevaron a cabo la víspera un "cacerolazo" como preámbulo al Día Internacional de la Mujer y con la exigencia de frenar la violencia hacia ellas.

En punto de las 22:00 horas, mujeres, en su mayoría vestidas de negro, se reunieron en el monumento de la Exedra, en donde con diversos objetos hicieron ruido como una forma de protesta y formaron una cadena humana.

Las mujeres portaban cartulinas donde escribieron frases como: "No estoy aceptando lo que no puedo cambiar...estoy cambiando lo que no puedo aceptar" y "Cómo es que el feminicidio incomoda más que los feminicidios".

Algunas partes del monumento fueron pintadas de rojo por las participantes en la movilización, en protesta por la violencia de género.

Este domingo se esperan en todo el país marchas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

