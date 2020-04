Cartelera online #QuédateEnCasa (6 de abril): James Blake, Kany García y Metallica

MÚSICA

Diplo está retransmitiendo, en su canal de YouTube, una serie de shows con música de su variado gusto: “Ya que estamos en cuarentena autoimpuesta y no voy a poder actuar, voy a darle a la creatividad y hacer sets random y shows en directo desde mi casa”.

10:00 El cantante Mikel Erentxun realizará un livestream desde su página de Instagram, para interpretar algunas de sus canciones como ha hecho desde días pasados

11:00 La estrella francesa de pop Christine and the Queens retransmitirá diario conciertos desde el estudio Ferber en Francia, a través de su cuenta de Instagram

12:00 Una selección de clubes míticos de Berlín como Watergate, Griessmuehle y Tresor, hacen retransmisiones cada noche, por turnos, con talentos de la electrónica underground. La programación se puede ver aquí https://unitedwestream.berlin/ y los enlaces en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a9iiim2txik&feature=emb_title

13:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

13:00 Desde días atrás a esta hora el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

16:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

16:00 Todos los lunes la cantante de folk da un show en línea por su cuenta oficial de Instagram

17:00 El vocalista y guitarrista Ben Gibbard, de la banda de indie rock Death Cab for Cutie ha empezado una retransmisión diaria, 'Live From Home', en YouTube y Facebook

17:00 El cantautor y productor de música electrónica James Blake hará un concierto livestream desde su cuenta oficial de Instagram

17:00 Concierto Quédate Indajaus Music Fest, el Primer Festival Internacional de Música Independiente Desde Casa presentan en su segundo día a Nena Báez y Salvatierra por www.quedate.indajausmusic.cl

18:00 La banda House & Home forma parte de los shows en línea que se transmiten a través del Instagram ofical del portal The Noise

18:00 De lunes a viernes la cantautora puertorriqueña Kany García hará un conversatorio en línea con especialistas de temas de interés general al finalizar un concierto acústico que transmitirá por sus cuentas oficiales de redes sociales

19:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

19:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

19:00 El cantante de soul y R&B tocará en livestream desde su cuenta oficial de Twitter

19:00 Dr. Martens presenta el show en línea Diablocalavera Sound Studio, por sus redes sociales oficiales

20:00 La agencia TSM comienza su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Go, Simpson Ahuevo y Ro Casarín. Se verán por www.farawaytogheter.tv

21:00 Concierto online del Grupo Marrano desde su página de Facebook oficial

21:00 Cada lunes la banda Metallica pone en su canal oficial de YouTube un video en vivo de su archivo de los más legendario en su carrera.

CINE

Inauguración de DAIMON primera Muestra de Cine Online por Filmin Latino con la cinta Breve historia del planeta verde, ganadora en la Berlinale 2019