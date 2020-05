Ronald Koeman, sale del hospital tras problema cardiaco

“Te das cuenta lo que realmente importa en la vida. Para mí ha sido maravilloso ver a tantas personas conmovidas por este hecho. He recibido muchos mensajes cariñosos”, agregó el timonel que se reportó listo para reiniciar su trabajo como entrenador de Holanda, en cuanto reinicie la actividad futbolística.

El técnico de la Selección Holandesa de futbol, Ronald Koeman, director técnico de la selección de Holanda, anunció que este jueves recibió el alta médica, luego de que el pasado domingo, mientras andaba en bicicleta sintió fuertes dolores en el pecho, por lo que requirió atención médica de emergencia.

Gracias a la rápida atención médica que se le prestó en un hospital de Amsterdam, donde se le practicó un cateterismo para liberar una arteria bloqueada, por lo que Koeman salvó la vida y se encuentra en buen estado de salud ya en su casa.

A través de sus redes sociales, el ex futbolista del Barcelona y actual timonel de la escuadra holandesa, agradeció la oportuna asistencia de los médicos que lo auxiliaron.

“Vaya susto me llevé el fin de semana pasado, pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunadamente los médicos del hospital me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecido. En este momento me encuentro fenomenal”, publicó el estratega.

