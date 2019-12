2019. Los partidos políticos fallaron

Los partidos políticos entregan malas cuentas en el 2019. Ninguno se salva. Tal parece que el tsunami electoral de Morena en el 2018 sacó las cosas de su lugar y siguen sin acomodarse en el nuevo tablero. Los ciudadanos están desconcertados ante la crisis de liderazgo político partidista con el que arrancará el 2020.

Morena debutó como nuevo partido hegemónico con el pie izquierdo. El partido en el gobierno no pudo gobernarse a sí mismo. El fallido proceso para relevo de la dirigencia nacional lo ilustra de manera irrebatible. El proceso se canceló y el Tribunal les llamó la atención en público. López Obrador dijo que si el partido se descomponía, dejaría de ser militante. pero antes les exigiría que cambiaran de nombre.

Un aspecto central fue el padrón de militantes caótico, sin sustento real, que no pudo ser la herramienta para procesar el cambio. Lo paradójico es que el desorden favoreció a la actual dirigencia, la de Yeidckol Polevnsky, que se ganó, sin merecerlo, un tiempo extra. Como iban las cosas antes del descarrilamiento del proceso estaba condenada a perder ante Bertha Luján que tenía todo para ganar, pues era la que había trabajado su candidatura hacia el interior del partido.

También compitió Mario Delgado, coordinador parlamentario en San Lázaro, que tiene sus seguidores en la Cámara baja, además de su derecho de picaporte con el canciller Marcelo Ebrard, pero lo cierto es que los morenistas no lo consideran uno de ellos. Se tenía que decir y se dijo. El otro en discordia es Ricardo Monreal, que compitió por medio de un escudero, Alejandro Rojas, que le sabe al alboroto de los medios pero que no tiene ninguna ascendencia entre los morenistas.

El resultado es que como no tienen capacidad de procesar una sucesión sin fracturarse, los morenistas requieren, necesitan, piden, la intervención de su líder López Obrador, quien tomará la decisión a través del método de la encuesta. Como faltan varios meses se pueden sumar nuevas caras. Me ha tocado escuchar que AMLO pudiera considerar para el cargo a Irma Eréndira Sandoval, todavía titular de la SFP, que quedó muy tocada después del episodio Bartlett. Tocada me refiero para seguir al frente de esa dependencia, pero que podría pasar a la dirigencia de Morena, pues cuenta con la confianza plena de AMLO y además es talentosa, de manera que a modo de catafixia Yeidckol podría aterrizar en la SFP. Como sea, el hecho es que Morena falló en el 2019.

Para su buena suerte los demás partidos también tropezaron. Acaso el ejemplo más lamentable sea el PRI que sigue tirado en la cuneta, sin animarse a levantarse para seguir en la pelea. El PRI pudo procesar el cambio de dirigencia porque los gobernadores del tricolor se articularon con Alfredo de Mazo, del Edomex, para lanzar la candidatura del exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, que hasta el momento ha permanecido inédito. Lo trágico para el PRI es que pudieron tener un líder de la altura del exrector José Narro, pero no lo quiso AMLO. No lo quiso porque controlar a Narro hubiera sido muy complicado. En cambio ­Alito es vulnerable por los cuatro costados, porque tiene cola que le pisen. Ya le enseñaron el tamaño de su expediente con el ejemplo de su casota en Campeche.

Si Alito se pasa de la raya entrará de inmediato al radar de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. El PRI, dice benevolente Jorge Carlos Ramírez, uno de sus cuadros más lucidos, pasó este año administrando su salida del gobierno, pudimos hacer más. Politólogos hacen notar que el PRI está desorientado, que no tiene estrategia para enfrentar la aplanadora de Morena y como muchos de sus cuadros son corruptos, pues siempre hay el riesgo de que el gobierno quiera sacar puntos metiéndolos a la cárcel. En suma, Alito ha sido una decepción y el PRI falló en el 2019.

El PAN de Marko Cortés ha mostrado más vitalidad y enjundia, pero está igual de desorientado que el PRI. Su base electoral todavía no le perdona su alianza con el PRD y el problema es que el PAN no ha podido reconectarse con el electorado. A pesar de esto es el que más provecho le ha sacado a los errores del gobierno de AMLO, simplemente porque Cortés, a diferencia de Alito, sí desquita el sueldo. Lo que tiene que hacer un partido para contrarrestar la acometida del gobierno es trabajar más tiempo que AMLO. Esto es, pararse temprano, acostarse tarde, hablar con los medios, colocar temas en la agenda, pero nada de esto tendrá éxito si el PAN no recupera la confianza del electorado. ¿Qué quieren los sectores conservadores del país?

El PRD se ha ido achicando hasta casi desaparecer. Sus bancadas son microscópicas y aunque son pocos siguen peleándose como cuando eran muchos. Lo realmente extraño con el PRD es que no le haya sacado más provecho a su carácter de ser el único partido con una agenda progresista en el país, con tema como el derecho a decidir y el matrimonio igualitario que son suyos y pueden enarbolarlos en todo el país. Claro que si recurren a un panista trasnochado para que sea su candidato nadie de la izquierda votará por ellos. Hay una agenda de izquierda a nivel internacional que Morena no puede asumir porque su líder, AMLO, es un populista conservador, y el PRD tiene que ir por ella. Incluye un componente verde importante y otro vital de cuestiones de género, pero no como algo superficial, sino de fondo.

El PRD tiene una oportunidad, pequeña y distante, de regresar al juego siempre y cuando se convierta en un partido de izquierda progresista e incluya en su agenda la honestidad de sus dirigentes. No parece sencillo, pero hay en sus filas mentes lúcidas que podrían encabezar un cambio en esa dirección. , por ahora no lo han logrado. En suma el PRD es cada vez más pequeño y falló en el 2019.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan