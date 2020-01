20 años de independencia de un Árbol sin fronteras

Tras finalizar el año con una breve gira por el país con presentaciones en Guadalajara, Toluca y Puebla (Festival Catrina), la banda argentina Árbol, finalmente bajó el telón del 2019 en las inmediaciones del Foro Pasagüero (CDMX) el pasado 13 de diciembre.

La presentación no sólo marcó el regreso a México de una banda de nicho a la que le respaldan más de 20 años de trayectoria, sino que se convirtió también en la joven promesa de un séptimo material, luego de nueve años de su último disco titulado No Me Etiquetes (2010).

Árbol tomó una pausa indefinida en 2011. Mientras sus integrantes continuaron trabajando en otros proyectos, sus seguidores esperaron pacientes hasta que la banda rompió el silencio el 27 de septiembre del 2017, en el marco del festival anual Ciudad Emergente, realizado en el centro cultural Usina del Arte (Buenos Aires, Argentina), donde presentaron el primer sencillo inédito en siete años: “Tiembla el piso”. El tema trajo bajo el brazo a su hermano “La vida es todo lo que vos quieras”, motivo por el cual se presentaron en la Semana de las Juventudes en el Zócalo capitalino, en noviembre del 2018.

“Al estar de vuelta, después de tantos años de haber recorrido, de estar arriba y abajo, en escenario grande o chico, con mucha exposición y no tanta exposición de temas más comerciales que otros, hoy en día buscamos disfrutar de todo. Me gusta particularmente pensar que Árbol es un colectivo porque dentro de la banda, aunque tenemos roles ya definidos, en ocasiones los rotamos a la hora de componer, vale la pena soltar las riendas a la creatividad”, comentó a Crónica Martín Millán (batería, xilofón y voz).

Desde entonces los preparativos del nuevo EP empezaron a gestarse, sin embargo, algunos detalles faltan por concretarse para el esperado lanzamiento de Caminos Cruzados: “Es un nombre tentativo, porque una de sus características principales tiene que ver con que Pablo, nuestro cantante, vive en México desde hace nueve o diez años. Cuando entramos en ese receso, Pablo se vino a vivir aquí, así que tuvimos la oportunidad de conocer a músicos mexicanos y compartir ideas con ellos. Así que un poco la idea del álbum es que no hay fronteras en la música, por eso tiene muchas participaciones de artistas mexicanos”, compartió Hernán ­Bruckner (guitarra, teclados, melódica, charango y voz).

El material ha generado grandes expectativas también en ese sentido, ya que incluye la participación de artistas consagrados como Celso Piña o Enrique Rangel (Café Tacvba), así como de figuras emergentes, tales son los casos de Nunca Rodrigo, Alejandra Moreno (Ruido Rosa), Juan Manuel Torreblanca y Lng/SHT.

“A nosotros siempre nos gustó experimentar, hay muchos arreglos vocales con un sello distintivo de la banda. En cuanto a la lírica, Árbol siempre se manejó bajo el concepto de ‘píntate a ti mismo y pintarás el mundo’, hablando de cosas que nos afectan, es un poco trillado hablar de la muerte o del amor, pero siempre lo hicimos con esta óptica amplia, buscando enfrentar de distintas formas el mismo tema. Y con este material nuevo quisimos reflejar algunos aspectos de ese primer Árbol, jugando con distintas imágenes mentales. Guau! Fue probablemente el disco más popular de la banda y tenía letras muy directas, pero ahora intentamos producir más sensaciones”, explicó el guitarrista.

“Ahora encaramos la música desde otro lado, trabajamos más en equipo a pesar de que Pablo vive acá, por eso grabamos aquí la base de los temas”, añadió el baterista.

De manera que el EP compuesto de cinco temas incluirá colaboraciones en cada uno de ellos, los cuales estarán conformados por tres éxitos de la banda, un cover del tema “Azul” de ­Little Jesus y una canción inédita, en la que trabajó el productor Gustavo Santaolalla.

“También por eso escogimos que se llamara Caminos Cruzados, porque Gustavo vivió en Argentina hasta la década de los años 70, le tocó todo el tema del proceso militar y se fue a vivir a Estados Unidos, así que con ello tenemos otro vértice del triángulo”, señaló Bruckner.

La relación entre el afamado Santaolalla y Árbol data desde la creación de Árbol (1999), Chapusongs (2002) y Guau! (2004), estos dos últimos fueron producidos durante el tiempo que la banda firmó con la discográfica Universal Music.

“Por suerte nunca tuvimos conflicto entre mantenernos con esencia independiente y estar fichados en una disquera, de hecho hubo un par de ofertas al principio de la carrera de Árbol que no nos interesaron de momento y terminamos aceptando la oferta de Gustavo Santaolalla porque su propuesta fue ‘vengan a mi sello y les produzco los discos artísticamente’, eso fue lo que nos motivó, así que las únicas reglas de cómo saldrían los materiales las pusimos nosotros y Gustavo. Se convirtió en una importante guía del proceso creativo, y la realidad es que tuvimos mucha libertad para componer”, concluyó.

Por ello, Santaolalla se convirtió —como en el caso de Café Tacvba— en piedra medular para entender y proyectar el concepto del proyecto. La manera en cómo se conecta cada una de las raíces de Árbol, permite que una banda de su trayectoria pueda salir y retornar a la escena musical con destreza, pasando de pequeños a grandes sellos, sin perder su esencia independiente.