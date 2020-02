27 minutos de ceguera artificial para concientizar el apoyo a ciegos

Crónica visitó la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, donde no sólo se prepara a estos canes para su tarea de ayuda, también a las personas con discapacidad visual y a sus familiares. En la sociedad cada persona puede aportar su granito de arena para erradicar la discriminación que aún existe hacia las personas con alguna discapacidad”.

Primera Parte

En oscuridad absoluta, sin más apoyo que el hombro de una persona que me auxilia al caminar y quien me guía a través de un pasillo, llegamos hasta un comedor donde me esperaba la directora de la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos IAP, Silvia Lozada Badillo.

Al entrar escucho muchas voces y la persona que me auxilia me indica que frente a mí está una silla donde puedo sentarme. Voy a desayunar sin saber que hay frente a mí. Una voz femenina me dice levemente al oído derecho, que frente a mí, sobre la mesa, tengo un plato con fruta y a un costado de éste tengo los cubiertos. Son 27 minutos de ceguera artificial (los ojos bloqueados) en los que se vive la angustia de no poder atinar con el tenedor siquiera a un trozo de fruta.

Diecinueve personas (18 estudiantes de la carrera de Psicología de la UAM Xochimilco y este reportero) lo vivimos para adentrarnos en los trabajos de la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos. Pero las primeras experiencias no incluyen a los canes, son para que el visitante entienda por qué el perro será tan importante para los ciegos.

Crónica visitó esta escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, donde no sólo se prepara a estos canes para su tarea de ayuda, sino que se imparten terapias psicológica individual, grupal, de orientación y movilidad, de actividades de la vida diaria, escritura en sistema braille, computación con lector de pantalla, uso del teléfono celular con lector de pantalla, así como talleres de inclusión de las personas con discapacidad visual y sus familiares, actividades recreativas y culturales(visitas a museos, zoológicos, etc.) y visitas domiciliarias.

La dinámica sobre la concientización de valorar el desempeño cotidiano de las personas con discapacidad visual comenzó en la entrada de este centro de entrenamiento, localizado en el número 1075 de la avenida Canal Nacional, en la colonia Quietud de la alcaldía Coyoacán, donde Efrén, el entrenador de los perros guía, nos informa sobre el ejercicio en el que participaríamos.

Me da un antifaz negro que cubre por completo mi vista y quedé en total oscuridad. Efrén me ofrece su hombro donde coloqué mi mano derecha y comenzó a guiar mi camino hacia el comedor.

Aunque mi guía me inspiró toda confianza, al estar yo en penumbras temí golpearme en el camino. Una vez que llegamos al comedor, escuche el sonido de una puerta que se abría y mi guía me auxilió para pasar ese obstáculo y colocarme frente a una silla, objeto del cual me alertó cuando estaba yo frente a éste.

Efrén me indicó que frente a mí estaba el respaldo de la silla y con cuidado y tanteando dispuse a sentarme. Escuché una voz femenina que daba algunos detalles sobre la labor que realizan en esta escuela de entrenamiento para perros guía y posteriormente pidió a los asistentes que nos fuéramos presentando.

Cuando llegó mi turno, supe que me tocaba porque alguien tocó mi hombro izquierdo y salude de palabra a los presentes y a nuestra anfitriona.

Después de no sé cuantos minutos transcurridos, una voz femenina me dijo levemente que frente a mí tenía un plato con fruta y a un costado, en el lado derecho de éste estaban los cubiertos.

Tomé un tenedor, mismo que identifique porque tuve que tocarlo. Una vez con este cubierto intenté ensartar un trozo de fruta y después de un buen rato finalmente pude saborear un trozo de papaya y luego uno de melón.

Me entró algo de angustia al no poder atinar y ensartar otro pedazo de fruta y temí haber tirado sobre la mesa parte del desayuno.

Me retiraron el plato y colocaron en la mesa frente de mí el siguiente platillo que fueron chilaquiles, mismos que identifique por su exquisito aroma, más no por su sabor, ya que no atiné a colocar sobre el tenedor algún pedazo para llevarlo a mi boca. Así con algo de angustia y desesperación pasaron 27 minutos, mismos que constaté porque al terminar esta dinámica pude detener el cronómetro de mi reloj.

La directora del centro, Silvia Lozada Badillo, ciega desde los 5 años por causa de un mal viral, nos pidió a los asistentes que participamos en este ejercicio quitarnos lentamente los antifaces que cubrían nuestra visión y a otros unos lentes oscuros que simulaban gran pérdida de la vista.

Al final de esta dinámica, la directora Lozada Badillo subrayó la importancia de orientar y ayudar a las personas ciegas o que tienen algún grado de discapacidad visual, ya que quien se enfrenta a una situación así debe saber que el mundo sigue y su vida también, de ahí la importancia de las terapias y talleres que ayudan a entender que las actividades cotidianas se pueden realizar, como bañarse, vestirse, identificar prendas de vestir, cocinar, entre otras.

Nuestra anfitriona recalcó al final de esta dinámica que es muy importante que las personas ciegas hagan uso del bastón blanco (que las identifica), porque es su apoyo inicial, y de manera fundamental que puedan contar con la ayuda de perros guía, que son sus ojos al momento de realizar sus actividades diarias, tanto en el trabajo, en la vía pública, en el supermercado y en casa. De ahí la necesidad de crear y fundar en 1997 esta escuela de entrenamiento de perros guía para ciegos y la impartición de terapias y talleres en este centro.

Finalmente la directora de la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos IAP, dejó muy presente que en la sociedad cada persona puede aportar su granito de arena para erradicar la discriminación que aún existe hacia las personas ciegas.