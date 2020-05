28 de enero, todo está listo para el talk show COVID y un hombre está al frente

En enero de 2020, Andrés Manuel López Obrador lleva ya más de un año dando conferencias matutinas, marcando en buena medida la agenda nacional desde allí. El día dos, la respuesta sobre sus propósitos para el año que empieza es una letanía sobre la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País, pero también señala que el 1º de diciembre de 2020 quiere estar en posibilidades de informar que ya se establecieron las bases de esa transformación.

“Esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo, quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza, para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia”, señaló, pensando en temblores, huracanes y narco como los mayores riesgos contra su proyecto.

Remata diciendo que en 2019 avanzó mucho “y con poca confrontación política; la verdad es que los conservadores no terminan de espabilarse, están todavía desconcertados, aturdidos, y sus reacciones no han sido las más inteligentes”, señaló. Es cierto, quizás pueda debatirse el tono típico del Presidente, pero no el hecho de que no hay un tema relevante en el que sectores sociales, partidos o gobernadores le hagan una oposición relevante.

Hugo López-Gatell aparece el 21 de enero, ya con el Pulso de la Salud, un antecedente del talk show que habrá de desarrollar cuando el COVID-19 esté en expansión en México. Sus habilidades oratorias se encaminan a explicar porqué la 4T decidió acabar con el Seguro Popular.

El día 22, también en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, una pregunta sobre el coronavirus inquieta sólo por una noticia sobre un posible caso en Tamaulipas, un profesor universitario, pero el tema queda eclipsado completamente por los pronósticos del FMI sobre un crecimiento anual de 1% de la economía mexicana para el 2020 y los argumentos presidenciales sobre que el crecimiento será mucho mayor.

Es evidente que a Andrés Manuel López Obrador le interesa mucho más hablar de economía que de un virus recién surgido.

El día 23 Hugo López-Gatell habla finalmente en extenso del virus: “Este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud, se descubrió en China al inicio del año. Desde el 9 de enero, el gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a este tipo de fenómenos emergentes”.

Según López-Gatell, esto incluyó una detección en los aeropuertos internacionales con vuelos vinculados a China, Tijuana incluida, que es uno de los puntos donde más se detonará la pandemia. “Hemos insistido en que por ser un virus nuevo todavía hay muchas dudas, muchas incógnitas”, concluye López-Gatell, pero luego equivoca, como erraron España e Italia “los indicios de este momento sugiere que es mucho menor el problema comparado con otros coronavirus, como el del SARS 2002 o el MERS 2011, pero estamos expectantes”.

México se empareja aún con Italia y España en la idea de que no están ante una amenaza mayor: “El 10 de enero teníamos ya el resultado de una evaluación rápida de riesgos, que considera que tenemos un riesgo moderado para México de introducción de daño por el virus”.

Pero López-Gatell ya tiene en mente la posibilidad de que el asunto crezca, como le tocó en otro tiempo con el N1H1; el día 24 se cura en salud y decide instalar un grupo asesor científico con los mejores especialistas en enfermedades infecciosas y en virología del país, a cargo de Gustavo Reyes Terán.

Cinco días después, el día 28 de enero, es el verdadero día del coronavirus en la mañanera. El Presidente incluso motivará a los reporteros para que pregunten sobre el tema y evita lo que pasa muchas veces, que cada pregunta va sin orden de un tema a otro.

En ese momento no es posible saberlo, pero se traza ya lo que López Gatell prepara para enfrentar al coronavirus. El comité científico, seguimientos en aeropuertos, aunque ciertamente ligeros y que no parecen haber propiciado ninguna contención, y las alertas contra viajes al epicentro chino del brote. “Uno de los elementos importantes es que se va a descubriendo que una gran cantidad de personas no tienen síntomas, no tienen enfermedad, a pesar de estar infectados”, y señala que eso facilita su propagación, “les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad”.

“Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia; no digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar”, dice un precavido Subsecretario; pero luego regresa a la confianza que hundirá a España e Italia: “La evidencia hasta ahorita, hoy 28 de enero de 2020, sugiere que el nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza estacional y con los coronavirus que previamente han sido materia de interés mundial”.

Italia y España van a caer presas de esa concepción optimista y vivirán días terroríficos, con miles de muertos en una sola jornada médica, ventiladores insuficientes y luego un encierro que detendrá sus economías. México podrá ver ese efecto del COVID-19 en el viejo continente antes de que el COVID llegue; a 10 mil kilómetros de distancia de Europa, nuestro territorio gana por esa condición geográfica un tiempo valiosísimo para recalcular los riesgos.

Cuando eso sucede, López-Gatell ya está posicionado, con su comité técnico-científico, sus conferencias de prensa y su verbosidad, como el guía del país ante la amenaza emergente.