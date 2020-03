28 spring breakers de Austin que visitaron Los Cabos dan positivo a coronavirus

De un grupo de hasta 70 spring breakers que viajó a Cabo San Lucas, Baja California Sur, 28 dieron positivo a COVID-19, informó el Departamento de Salud Pública de Austin, Texas. El resto del grupo está siendo investigado.

"Hace semana y media, un grupo de cerca de 70 personas de aproximadamente 20 años partieron en un avión alquilado para un viaje de vacaciones de primavera. Parte del grupo regresó en vuelos comerciales separados. Actualmente, 28 adultos jóvenes de este viaje han dado positivo a COVID-19 y docenas más están bajo investigación de salud pública. Cuatro de los casos confirmados no presentaron síntomas", señaló en un comunicado.

Las 28 personas que dieron positivo están aisladas de manera voluntaria y el resto se encuentra en cuarentena mientras son monitoreados para someterlos a la prueba.

"Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo alerta de viaje, los residentes del condado de Austin-Travis deben seguir las recomendaciones de viaje del CDC, las cuales indican que los viajeros deben evitar viajes internacionales no esenciales. Unas vacaciones de ocio en primavera no se consideran esenciales", informó la dependencia.

Hasta la noche de este lunes, México confirmó que estaban confirmados mil 94 casos positivos y habían fallecido 28 personas, mientras que en Estados Unidos el número de decesos aumentó a tres mil 500 personas.

ijsm