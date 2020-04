4T. Donadores desconsolados

La foto difundida por la Presidencia de una reciente reunión de gabinete, muestra a los hombres y mujeres de la 4T flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. No parece que estén domando a la pandemia, sino que el coronavirus les está poniendo una arrastrada y ellos lo que único que quieren es una hora de sueño antes de comparecer ante los fotógrafos.

López Obrador, de lentes, preside. Lo que sabemos de él es que considera que la emergencia le vino como anillo al dedo porque con el pretexto de atacar al virus puede hacer y deshacer a su antojo, incluso reasignar el presupuesto como quiera sin quitarle ni un quinto a sus proyectos favoritos porque esos, faltaba más, no se tocan.

También sabemos de AMLO que no le gustan las portadas del semanario Proceso y que puede comunicarse con don Julio Scherer al más allá para asegurar que al periodista tampoco le agradan las portadas del semanario que fundó. Otra cosa que sabemos es que su mecha siempre corta ahora es imperceptible, quiere echar pleito con quien sea, con motivos o sin motivos, pero darse un tirito porque el eje de su proyecto político transexenal es la creación de adversarios, uno nuevo cada día o dos si se puede.

A su derecha, sin el cubrebocas que ella pide que usen los ciudadanos, está la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, que ha hecho un buen trabajo. Lo haría mejor si no tuviera que estarse cuidando de las directrices extrañas del gobierno federal. Los mensajes de la jefa de Gobierno a la ciudadanía son impecables. Cortos, directos, claros. Me parece que merecen más difusión. A la ciudad le tocará cargar con las peores noticias, de manera que necesitamos a Claudia con todo el vigor y la lucidez posible.

Junto a ella, también sin cubrebocas, Arturo Herrera el secretario de Hacienda que tiene la muy difícil tarea de aterrizar las ocurrencias de su jefe, que es una misión casi imposible. Extraño la imagen de Herrera manejando su bicicleta por Reforma casi como chamaco contento de haber alcanzado la posición más alta del gabinete económico. Ahora está más que demacrado. Todos los días alguien dice que la reuncia de Herrera es inminente. Ojalá que no renuncie, que se espere a septiembre para que brinquemos la emergencia y que luego otro economista mago le entre al quite.

También aparece sin cubrebocas Marcelo Ebrard, el canciller que ha ido asumiendo tareas de coordinación de la emergencia sanitaria. Un político profesional que anda en las grandes ligas desde chamaco, de manera que le sobra experiencia y su participación ayudará a remontar este momento tan adverso.

No está, porque estaba en su caso recuperándose del Covid-19, la titular de la SFP, Irma Eréndida Sandoval. Es una de las más aguerridas activistas de la 4T, ojalá se recupere rápido y no contagie a nadie de su entorno familiar ni de su grupo político. Habrá tiempo para dirimir filias y fobias, pero todos vivitos y coleando, porque por desgracia miles de compatriotas no estarán con nosotros cuando la epidemia termine.

