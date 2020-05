4T, excelencia y reprobación

Aún en la fase más letal de la pandemia en nuestro país ya es factible afirmar que la atención del gobierno federal a este inopinado y descomunal problema ha sido eficiente.

Está por verse el resultado de su gestión en la recuperación económica.

En lo que ya no existe duda alguna, sin embargo, es en la inminente reprobación presidencial en el rubro de la seguridad pública.

Se trata de los tres asuntos más acuciantes de la presente coyuntura, de los cuales puede decirse, sin hipérbole, que dependerá la continuidad de la 4T más allá de 2024.

El número de muertes causadas por la COVID-19 en efecto es elevado; pero, aun con lo doloroso que esto resulta para quienes resienten de cerca la desgracia, no es ni remotamente lo que se esperaba en el equipo gubernamental que combate la peste.

Equipo encabezado por el secretario Jorge Alcocer Varela y del cual el doctor Hugo López-Gatell actúa con lujo de competencia como vocero.

Tampoco se compara el escenario mexicano con lo ocurrido en otras latitudes —Estados Unidos, Italia o España, por ejemplo—y mucho menos refleja la mortandad que pronosticaron —o quizá desearon con el alma— antagonistas del presidente López Obrador.

Podrá decirse, y es cierto, que no ha llegado el tiempo de hacer balances. Vale señalar, no obstante, que desde las tiendas de los más enconados y persistentes críticos de la administración federal ya se reconocen aciertos, así sea a regañadientes.

Se afirma, por principio de cuentas, que el gobierno no puede subestimar el número de muertos y que éstos podrán rebasar las previsiones oficiales, pero así y todo no será la catástrofe anunciada, pues sí ésta fuera a darse ya la tendríamos encima, y no está.

La recuperación económica, en cambio, apenas inicia. De lo visto hasta ahora se antoja atinado el apoyo al segmento más vulnerable de la actividad productiva, las empresas realmente micro.

Se trata de unidades de producción para las cuales un crédito de 25 mil pesos –baba de perico aun para las empresas pequeñas, ya no digamos para las medianas, o más todavía, las grandes, para no hablar de las macrocompañías—significa realmente la sobrevivencia.

La ordinaria y gruesa categorización en Pymes y grandes empresas en modo alguno refleja con exactitud la realidad de un universo de unos 4.5 millones de unidades productivas, de las cuales 95 por ciento son de una dimensión que con dificultades alcanzan la denominación de micronegocios.

Esta clasificación, además, facilita disfrazar entre las pequeñas y medianas los intereses de las empresas grandes y aun las firmas mega, gigantescas, globales en su mayoría, que todavía forcejean para ser rescatadas dizque en aras del empleo.

Lo vemos por estos días en medios de información y en la persistencia del Consejo Coordinador Empresarial, que no quita el dedo del renglón tratando de forzar un mayor endeudamiento público con el argumento de salvar “a las pymes”.

O sea, rescatar a las empresas que el propio CCE, en voz de Carlos Salazar Lomelín, presentó como destinatarias de los 12mmdd —cerca de 300mmdp— comprometidos por el BID.

Sea cual sea la realidad, la economía y el empleo devastados por el coronavirus entrarán en periodo de recuperación y por el bien de todos conviene que sea breve.

El bicho que puso a temblar el mundo no espantó al narcotráfico robustecido hasta la monstruosidad por Felipe Calderón Hinojosa, consentido por Enrique Peña Nieto y combatido ahora sin imaginación ni determinación por López Obrador, con una estrategia idéntica a las de sus antecesores.

Esta lamentable circunstancia se refleja en las macabras cifras de la violencia. Casi 36 mil muertos en 2019 y marzo pasado el mes más violento del actual gobierno.

Tiene razón el Presidente. Es no sólo de pésimo gusto sino una ruindad, una ofensa para las víctimas tanto de la pandemia como del narco, establecer comparaciones entre la letalidad de la infección y de la delincuencia.

Ganó espacios el crimen esta semana en los medios de opinión porque el 1 de mayo se cumplió la mitad de periodo de un año que el Jefe del Ejecutivo demandó como plazo para ver resultados positivos en la lucha contra la criminalidad.

Y porque, coyunturas aparte, desde 2006 —cuando Calderón desató su insensata e inútil guerra contra el narco— la inseguridad pública constituye el problema número uno de nuestro país, con saldo acumulado superior a 300 mil muertos.

De cara a esta realidad, cabe reiterar lo dicho en este espacio el 25 de enero pasado (Inseguridad, gobernantes a cuentas): la inseguridad como elemento de zozobra social no inició con el gobierno de Calderón, pero éste la potenció hasta los niveles de espanto que ahora presenta, sin que por ello el michoacano haya sido alcanzado por el brazo de la justicia.

Y que, propulsada principalmente por el narcotráfico, la violencia fue sostenida en el mismo rango por Peña Nieto, y apunta para más de lo mismo con López Obrador, cuyas cifras en la materia son similares, proporcionalmente, en lo que va corrido de su gobierno.

De modo que —se dijo asimismo—si Calderón debe ser llamado a cuentas, no hay razón alguna para que Peña Nieto no sea convocado ante la justicia, ni para que, al final del presente sexenio, el tabasqueño sea sujeto de idéntica exigencia, la de responder por sus acciones u omisiones en el campo de la seguridad pública.

A estas alturas de la historia ya es imposible consentir las exasperantes variaciones sobre el mismo tema, los ensayos y palos de ciego que los mexicanos hemos sufrido por más de una década. Así la 4T pretenda vender sus planes como un producto distinto de los precedentes.

Los gobernantes, quien puede dudarlo, abandonarán la actitud pusilánime frente a los problemas que les corresponde resolver el día que paguen con su libertad o de su peculio, la indolencia, los yerros o, peor aún, las trapacerías en que incurren, ya sea de manera directa o por interpósito compinche. Como Genaro García Luna, por ejemplo.

