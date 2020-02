7 libros para declarar culpable a Trump

Este miércoles, los republicanos hicieron oídos sordos a su juramento de impartir justicia sin sesgos partidistas y absolvieron a Donald Trump en el juicio político celebrado en el Senado. Sin embargo, los testigos que relatan el despotismo, racismo y chantajes de Trump son tantos que varios libros dan buena cuenta de ello. Aquí van varias recomendaciones para lectores políticamente golosos.

El periodista Michael Wolff, no exento de controversias, se dio, ya desde antes de las elecciones de 2016, a la tarea de entrevistar a personajes cercanos a Trump para construir un relato del presidente. El resultado, este libro que presenta al mandatario como un niño caprichoso a quien todos sus subordinados trataban como a un idiota, incapaz de concentrarse en nada.

Aunque el consenso es que Wolff estiró los hechos hasta rozar la mentira en varias ocasiones, el retrato de un presidente ignorante e inestable, caló. Uno de los fragmentos más populares narra la noche electoral: “Cuando la sorpresiva tendencia decía que Trump en realidad podría ganar, Donald Trump Jr. le dijo a un amigo que su padre parecía como si hubiera visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas, y no de alegría”.

Uno de los mayores errores que ha cometido Trump en estos tres años fue despedir injustificadamente al entonces jefe del FBI, James Comey, por desobedecerle cuando le pidió dejar de investigar la trama rusa. Esto desató una tormenta política, y pasados los meses, Comey reapareció con su versión sobre un presidente que retrata como mentiroso compulsivo, sin ética ni humanidad, ególatra hasta lo obsesivo, profundamente ignorante e indolente ante las amenazas contra la democracia estadunidense.

Comey llega a escribir que la forma de maniobrar de Trump le recuerda a la mafia: “El jefe en completo control. Los juramentos de lealtad. La cosmovisión de nosotros contra ellos. La mentira sobre todas las cosas al servicio de algún código de lealtad que pone a la organización por encima de la moralidad y por encima de la verdad”.

Nadie entendió demasiado por qué Trump contrató a Omarosa Manigault, una exconcursante de su reality show ‘El Aprendiz’. Seguramente necesitaba a alguien negro en su gobierno, pero las cosas no salieron bien, y terminó despidiéndola. Ella no lo tomó nada bien, y resultó que había grabado varias conversaciones con el presidente, lo que usó para publicar su libro, en el que presenta a un presidente racista, intolerante y misógino.

En un fragmento, por ejemplo, Omarosa explica cómo Trump “no tiene ningún respeto por los afroamericanos”, y asegura que el republicano realizó varios comentarios profundamente despectivos sobre los puertorriqueños. El libro pudo haber pasado inadvertido, si no fuera porque Trump dedicó una cadena de tuits a insultar a su exasesora.

La exactriz porno Stormy Daniels acaparó titulares durante una buena temporada por el affaire que mantuvo con Trump años ha. Más allá del crudo relato sobre un hombre emocional y sexualmente incompetente, aterrorizado y obsesionado con los tiburones, la historia de Daniels fue relevante porque el presidente ordenó pagarle, aún durante la campaña electoral, para que ella cerrara la boca, lo que pudo suponer un delito de financiamiento de campaña.

Daniels llevó a juicio a Trump, y aunque terminó perdiéndolo, aprovechó para publicar un libro narrando su experiencia con el presidente. Para quien le interesen escabrosos detalles sobre las infidelidades del presidente, incluyendo el tamaño de su pene, éste es el libro.

El reputado periodista, coautor del reportaje que destapó el escándalo Watergate, presentó su propio compendio de entrevistas a los círculos del presidente, y en uno de los pasajes más humillantes para Trump, su exasesor económico principal, Gary Cohn, explica que llegó a retirar documentos del escritorio del despacho oval para evitar que el presidente los firmara.

Woodward relata multitud de insultos entre miembros de una Casa Blanca que ve “colapsando”. Por ejemplo, el exjefe de gabinete John Kelly dijo que Trump es un “idiota”, mientras su exsecretario de Defensa, John Mattis, afirmó que el presidente “tiene una comprensión de la política exterior como la de un niño de 11 años”, y confesó que se negó a acatar órdenes suyas.

The Mueller Report Robert Mueller (2019)

El texto íntegro del extenso informe que el fiscal especial Robert S. Mueller III redactó tras dos años de pesquisas en torno a la trama rusa, iniciadas tras el despido de Comey. Mueller aseguró a la prensa que de ninguna manera exoneraba al presidente de ningún delito, pero que tampoco lo condenaba en su informe porque el departamento de Justicia de EU mantiene el criterio de no imputar a ningún mandatario en ejercicio. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Esta versión incluye un prólogo de Alan Dershowitz, abogado defensor de Trump en el impeachment, pero existe otra publicada por The Washington Post con anotaciones y comentarios.

