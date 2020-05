​Last Jerónimo evoluciona el concepto de identidad musical con su particular oda a la jarana

Hace más de 16 años, Jerónimo González García tuvo su primer acercamiento con un instrumento fundamental para la música tradicional mexicana, principalmente de Veracruz: la jarana. Desde entonces fue creciendo en él una fascinación no solo por su sonoridad sino por su historia y significado, como un elemento identitario.

“Cuando conocí la jarana fue amor a primera vista y de alguna manera marcó significativamente mi carrera. Estaba iniciando mis aprendizajes en la música y en ese momento tenía una fuerte influencia por el rock de Led Zeppelin, The Doors y Jimi Hendrix, pero cuando descubrí la jarana encontré otros matices, dinámicas y valores en la música. En la jarana está toda esta identidad mexicana con la influencia indígena que se ha arraigado al pasar de los años”, explicó a Crónica Escenario.

A más de una década de ese primer encuentro finalmente presenta Jarana Ways, su segundo material bajo el nombre de Last Jerónimo, el proyecto solista con el que experimenta y se da a la tarea de recurrir a simbolismos tradicionales para reinterpretarlos y fusionarlos con los modernos.

“Decidí hacer un homenaje a este instrumento que ha significado tanto para mí, así que empecé este proyecto para hacer el disco Jarana Ways, el cual se enfoca en tres ejes musicales: el son jarocho, el jazz y la música urbana. Estuve explorando alrededor de esos tres ejes y los lenguajes de estos géneros que no han sido necesariamente el lugar común de la jarana”, indicó.

“Con el tiempo me he dado cuenta que la música urbana surge de la calle, se ha convertido en un identificador para ciertos públicos que viven en la ciudad y también se vuelve en un canal muy fuerte y contundente de comunicación. Cuando surgió el hip hop, no nació de la nada, sino que emergió de la influencia de música afroamericana, de los mismos ritmos donde fundaron sus bases manifestaciones como el funk y el motown”, agregó.

“Las primeras veces que se hizo la mezcla de hip hop y jazz, probablemente hubo gente que no conocía el jazz pero que al escucharlo con otro género cobró otro sentido y así ha pasado con muchos otros ritmos. Es así cómo se forman los canales que unen a diversas culturas” enfatizó.

No obstante, su relación formal con el instrumento no inicia aquí. Desde 2005 ha caminado junto a otros músicos con quienes conforma Sonex, banda de son jarocho, originaria de Xalapa, ganadora del concurso Tu música también cuenta - Día de la Tierra, organizado por el canal National Geographic.

Sin embargo, necesitaba resolver algunas inquietudes musicales por su cuenta y en 2019 debuta como solista con el disco Somos, en el que reúne ritmos urbanos y comienza a fusionarlos con la música indígena de México –con la participación de distintos raperos quienes interpretan los temas en 11 lenguas indígenas–, preparando de cierto modo al público para lo que hoy es Jarana Ways.

En esta nueva travesía es acompañado por diversos músicos de talla nacional e internacional como Jorge Pardo, Omri Mor, Billy Buss, Yotam Ben Or, Ilan Bar-Lavi, Adrián Terrazas González, Jeff Fajardo, Orestes Gomez, Sami Mendoza, Emmanuel “Chopis” Cisneros, Diego Franco y Rubén Perea; quienes aportan parte de su identidad, enriqueciendo el proyecto con múltiples sonoridades, provenientes no solo de distintas regiones, sino de múltiples géneros.

“Aportan una gran solidez al lenguaje del jazz y en ese sentido añaden cierto color a la música. Un ejemplo de ello es Jorge Pardo, gran amigo y maestro de la música, con quien he compartido varias giras. Cuando lo invité yo tenía una canción con influencia de ritmos flamencos, así que, por su experiencia como flautista y saxofonista de Paco de Lucía y Camarón de la Isla en todos sus discos, pensé en él. Su participación le agrega también identidad a la propuesta, la cual busca generar esos vínculos con lenguajes que no son habituales en la jarana”.

El material está conformado por 10 temas: ocho composiciones originales, un estándar de jazz de John Coltrane titulado “Giant steps” y un son jarocho tradicional con un arreglo de Last Jerónimo nombrado “Zapateado”; el cual se encuentra disponible por completo en plataformas digitales desde el 8 de mayo.

Jerónimo González, nacido en Villahermosa, Tabasco, en el año 1987, estudió contrabajo en el Conservatorio de Música Clásica de la Universidad Veracruzana, como alumno del reconocido maestro polaco Andzrej Kalarus; también hizo estudios en jazz especializándose en el bajo eléctrico y la jarana, luego estudió música flamenca en Barcelona en la escuela de Guitarra Flamenca de Joaquín Herrera.

De sus inicios en la música clásica, el jazz y el blues, pasando por ritmos urbanos del rock, el soul, hip hop, así como por el flamenco, música de raíz veracruzana, africana y cubana, Jerónimo ha desarrollado un lenguaje propio que bebe de todas estas influencias. Un lenguaje que se ve reflejado en las distintas propuestas musicales donde colabora, tanto en Sonex, como en la agrupación de Ladino Royal, Tamakán, Ilan Bar-Lavi Band, Yadi Camara WMB, Flaménxico y Elohim.