​Skott, le otorga una nueva identidad a la música pop

Pauline Skött, mejor conocido como Skott, ha implosionado en el mundo de la música con sus primeros sencillos. Con un sonido que parte del pop, explora límites que artistas del género casi nunca se atreven a tocar. “Kodac & Kodaline”, su nuevo sencillo, tiene una carga más fuerte hacía el dream pop, que recuerda a Warpaint o el beat que rememora a Massive Attack, un ejemplo claro de ese deseo por reinventarse ir más allá de los establecido.

“Creo que está variedad de influencias viene del hecho de que nunca me vi a mi misma como cantante, simplemente me gustaba escribir y componer canciones. Me enfocaba en la producción y darle una dirección concreta a mi música. Y creo que eso me ayudó a tener una perspectiva más amplia sobre el sonido, pensar y adaptar cosas de otros géneros que encajan a la perfección”, comentó Pauline Skött, en entrevista con Crónica.

A pesar de que públicamente ha aceptado que Muse es una de sus influencias más importantes, el espectro de su creatividad no se queda allí. A pesar de que su música es etiquetada como pop, existe un ambiente de nostalgia dentro de sus canciones, crea atmósferas que transportan y hacen que cada una se quede en el escucha. Un elemento que la hacen única dentro de un mar desmesurado de propuestas musicales.

“Me gusta traer la influencia del vaporwave a mi música, pero especialmente el sonido del folk, recuperar esa melancolía es algo que siempre me gusta hacer. Lo de crear atmósferas viene por mi influencia de los videojuegos, empecé a crear música gracias a los soundtracks y scores que escuchaba en cosas como Zelda o Final Fantasy, hubo una época en la que solo escuchaba eso, al final, me sirvió como inspiración para empezar a crear música. Mi primer sueño fue dedicarme de lleno a crear imágenes sonoras para un soundtrack y poder hacer la banda sonora para uno de mis juegos favoritos”, declaró la cantante sueca.

Pauline tuvo su primera presentación en México hace apenas unos meses, en el Vive Latino, donde, la gente la recibió con total júbilo a pesar de su incipiente carrera. Lo que el público no sabía al verla sobre el escenario fue la odisea que tuvo que sortear para sacar ese show adelante.

“Lo del show del Vive Latino va a ser algo que nunca voy a olvidar. Un día antes, debido a la situación de la pandemia, para la mayor parte de mi staff y músicos les fue imposible aterrizar en las Ciudad de México. La respuesta lógica era cancelar, pero al leer los comentarios de la gente en redes sociales sobre lo mucho que esperaban el show, simplemente no podía tomar esa decisión”, recordó.

“Tuvimos un día de locos, coordinamos secuencias con mis músicos a través de internet, un DJ me tuvo que ayudar para poder montar todo. Minutos antes del show la computadora no respondía, en fin, fue un fin de semana frenético, pero que valió la pena al ver la reacción de la gente. Extraño mucho México, lo verde de sus calles, pero en especial la comida, es algo que no se puede olvidar, espero regresar pronto, a un lugar que se ha convertido en algo sumamente especial para mí”, finalizó.

“Kodac & Kodaline”, el nuevo sencillo de Skott, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.