​Taylor Díaz busca conectar con la cultura maya a base de ritmos urbanos

El cantante veracruzano lanzó una nueva versión remix de su sencillo “Besándote”, en colaboración con Ovy on the drums y Sharlene.

El cantautor urbano Taylor Díaz regresa con una nueva y explosiva versión de su canción “Besándote”. Con mayor ritmo y cadencia, el artista veracruzano demuestra, junto con Ovy y Sharlene, que la pasión no sólo se siente, también se baila.

Desde su tierra natal, Veracruz, Taylor comenta que para él fue una sorpresa el poder colaborar con Ovy on the drums (conocido en el mundo de la música urbana por su participación en el más reciente éxito “Tusa”, de la cantante Karol G), no se lo esperaba sin embargo creía que algún momento podría pasar:

“Sería buena idea poder colaborar con Ovy, le dije a mi manager sin esperar que unos días después el manager de Ovy se comunicara con el mío y le dijera que Besándote era muy buena rola para poder colabora, creo que la ley de atracción funcionó en este caso”, comentó.

La muestra de sus habilidades se encuentra en “Besándote (Remix)”, en la que retoma una de sus piezas más populares para darle una nueva dimensión musical: “Fue muy natural la forma en cómo pudimos conectar y fue un paso muy grande en mi carrera el poder colaborar con estos dos grandes, que son súper talentosos”, enfatizó.

El resultado de este remix fue gracias a la magia de sus dos invitados, Ovy on the Drums y Sharlene, quienes aportan todo su talento para poner más sabor a una composición que ya estaba llena de sensualidad y deseo: “Me gusta muchísimo esta canción porque tiene una evolución muy bonita”, comentó el veracruzano.

Desde el inicio de su carrera musical, se ha ganado el cariño del público con su carisma, por lo que ha decidido lanzar su primer álbum: “Este tiempo de cuarentena me ha servido para ir trabajando en mi disco el cual pienso lanzar a mediados de este año, el sello de este disco es conectar con la escena mexicana por lo que algunos de los nombres de mis canciones son ‘Azúcar’ y ‘Café’ hablan de esa trascendencia cultural, formada por todos los que somos mexicanos, de hecho ‘Maíz’ está traducida al maya”, explicó.

Y agregó que “mi música tiene mucho que ver con el folclor mexicano, las influencias acústicas, es toda una combinación de sonidos latinos y eso es lo que me ha hecho distinguirme entre el reggaetón basura”, dijo y mencionó que, aunque normalmente el género urbano ha sido dominado por Puerto Rico y Colombia, con su estilo, espera posicionar pronto a México entre los líderes de este ritmo musical.

¡Escucha #Besándote versión remix!