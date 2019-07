91 años de PF, sin festejo

Este año no hay festejos como los que se hacían cada 13 de julio, en su lugar, se cumplieron 11 días desde que estalló la protesta en el Centro de Mando.

El ambiente combativo y rebelde que se mantuvo en los primeros días de protestas ha ido decayendo, en su lugar hay un ambiente triste.

La separación entre agentes que piden ser indemnizados y los que buscan acomodo en una de las nueve opciones laborales que la autoridad les ofrece, ha debilitado en cierta medida las protestas.

Las actividades a veces aparentan ser normales dentro del Contel; sin embargo, la sombra de la inconformidad y el malestar continúan presentes entre el personal de las diferentes divisiones que ahí conviven.

En la entrada principal del cuartel este sábado ya no se permitió el acceso; los uniformados en la puerta aseguraron que este día de festejo “no habría ninguna actividad entre representantes y autoridades”, por lo que al acceso a los medios quedo suspendido.

Abraham López, lleva 16 años en las filas de la Policía Federal, recuerda que entró a la institución con tan sólo 20 años de edad, por lo que el paso, en 18 meses, a guardia nacional “genera sentimientos encontrados, por un lado, sé que las protestas y todo lo que se está reclamando es por el bien todos nosotros (los federales) y por otro lado este día de aniversario, se recuerda lo que en 16 años he pasado aquí en la institución”, comentó Abraham.

A pesar de dejar de lado los festejos y las reuniones este sábado, representantes advierten que continuarán su lucha para obtener una indemnización digna y así garantizar el sustento de sus familias. A unos kilómetros de allí, Alfonso Durazo llamó a que los federales acepten la Guardia como una evolución necesaria de la PF.