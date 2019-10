Ángel Carrizales López, el 4 veces no

Este jovencito, honorable miembro de la ayudantía presidencial, parece gozar de esa virtud que su jefe ha sacado a colación como indispensable para que la 4T fuera instaurada. Angelito algo sabe que los demás no, al menos eso demuestra su empeño en llegar a alguna consejería en el sector energético. Por ahora sólo goza de póker de rechazos cuando ha sido analizado por el Congreso de la Unión como candidato a ocupar puestos en el sector energético, pero ya está, fue enviado a una revisión más, así que quizás termine el mes con quintilla de "no, señor, usted no es el adecuado".