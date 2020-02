Ópera Prima Rock llega a su primera década homenajeando a Queen

“De un par de fechas que se tenían planeadas, hemos llegado a 10 años”, expresó en entrevista con Crónica, Diego Fainguerch, productor del espectáculo Ópera Prima Rock, un homenaje a las canciones más representativas del grupo Queen.

“Esto es una experiencia, el público disfruta completamente en vivo y el solo hecho de tener la música de Queen, es algo que nadie nunca podrá igualar. Por eso es que fue tanta labor el poder encontrar las voces, muchos cantan, pero no cualquiera tiene el nivel vocal, y más aún cuando tiene que ser en vivo”, señaló.

Ópera Prima Rock es un espectáculo que destaca por su estética, con 11 músicos en el escenario y 7 cantantes, la mayor complejidad fue mantener el sonido intacto de cómo sonaba la agrupación, que la gente pueda escuchar el sonido original, sin arreglos ni otros aditamentos.

Su vestuario hace reminiscencia a la época de Luis XV y permitió homogeneizar su propuesta: mezclar la música de Mozart con la de Queen, valiéndose de las cualidades vocales de sus cantantes para lograr pasar, por ejemplo, de un aria de La Flauta Mágica a “Rapsodia Bohemia”.

“Recreamos escenografías virtuales de esa época, donde pareciera que estamos de golpe adentro de esos palacios, creo que es por eso que pocas veces en México se puede ver una producción así, no todo tiene que estar tan saturado, creo que si empalmas bien una buena escenografía que vaya a galope con lo que se escuche, eso da un contenido competitivo”, mencionó.

El espectáculo ofrecerá funciones el 27 de febrero y el 7 de marzo en el Foro Total Play; el cual se divide en dos partes: la primera contemplativa, donde el público disfruta la parte visual, y la segunda, en donde todos cantan y bailan los grandes éxitos de esta agrupación.

Clásicos como, “Love of my life”, “Somebody to love”, Play the game”, “Fat Bottom girls”, “Under Pressure” y más, sonarán como si estuviesen escuchando un álbum.

“Nada le hace justicia a los shows en vivo, son pocos los que hay y respetan verdaderamente las pautas de estas experiencias. Como productor creo que es importante a nivel mundial, crear contenidos así y que resalten el trabajo de todos los que formamos parte de algo así”, finalizó.