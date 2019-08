!!! (Chk chk chk) y el contundente sabor noventero de Wallop

Desde su origen, la banda californiana de dance punk, !!! (Chk chk chk) ha llevado a cabo una constante crítica satírica respecto a la cultura de su país natal, al estilo que lo haría el cineasta Jamie Uys en su comedia Los dioses deben estar locos (1980), de donde surgió la peculiar idea del nombre con el que se identifican desde hace más de 20 años.

Porque no tenemos nada más que este segundo/No puedes contar con lo que vendrá después, nadie está seguro de lo anterior/Así que olvídalo, vivimos aquí y ahora amigo, aquí y ahora… Mencionaban en su icónico tema “Me and Giuliani down by the schoolyard” (A true story), en 2003, el cual protesta contra las medidas anti discotecas que implementó Rudolph William Louis Giuliani, quien fuera alcalde de Nueva York; tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Definitivamente nos gusta impresionar y ser impredecibles, nos gusta ver lo que pasa cada año con los ritmos, aunque este álbum no tiene influencias, sigue sonando a David Bowie para nosotros. Las otras influencias musicales que te rodean casi siempre terminan mezcladas y lo cambian todo. Para nosotros la música nueva es como leer el periódico, es información nueva y es muy importante”, compartió con Crónica, Nic Offer, vocalista de la banda.

Su desenfanado estilo musical incluye rock, funk y electrónica, con lo que dan a luz un sonido dance con lírica punk que transgrede la cultura popular y cuestiona los paradigmas de la actualidad. Así fueron naciendo cada una de sus producciones, algunas bajo la sombra de una escena underground, pues las tendencias musicales no habían jugado a su favor hasta ahorita, cuando parece que finalmente su propuesta encaja con el resurgimiento de ritmos setenteros y ochenteros que hoy predominan dentro de la industria —fuera del urbano—.

“Aunque no nos consideramos como una retro band, pensamos que siempre hay una especie de efecto reflejo, es como volver 20 años atrás, a los buenos tiempos y ritmos desde donde surgimos, y sentimos que el nuevo material debía incluir esa esencia. Así que pensamos en los años 90 porque sabíamos que los 70 y 80 ya eran muy clásicos, queríamos algo que sonara más fresco, algo que pocos estén retomando, ésa es la razón de hablar de los 90”, explicó.

Durante el primer semestre del año en curso, regresaron a México con su entonces último disco Shake The Shudder (2017), como parte de una pequeña gira promocional por el país, con la que subieron al escenario del Festival Pal’Norte.

“La primera vez que estuvimos en México fue hace como 12 años. Tocamos con alguna banda en Tijuana pero fue muy diferente que venir a la Ciudad de México. Tengo muchas impresiones, fue muy loco para mí ¿sabes?, porque la primera vez que tocamos en la ciudad tuve que pagar mi propio boleto para poder venir a tocar, y aunque pudimos viajar me sorprendieron muchas cosas de aquí, pienso que es del tipo de ciudad que no puedes comparar… tal vez un poco con Barcelona porque no hay mucha privacidad”, comentó respecto a su regreso al país, ocasión en la que tuvieron la oportunidad de tocar en Guadalajara y en la capital mexicana.

Y con las expectativas más que superadas tras dichas presentaciones, anuncian Wallop, su octavo álbum de estudio, el cual deja al descubierto en las primeras entregas: “UR Paranoid”, “Off The Grid”, “Serbia Drums” y la recién estrenada “This Is The Door”, lanzada el pasado 6 de agosto, con la que cierran su intrigante introducción musical para dar paso a la publicación de la obra completa el próximo 30 de agosto.

“Cada que sacas un álbum cambian cosas dentro de la industria, ahora tienes que enfocarte en las redes sociales ¿no? Es diferente en muchas maneras, pero ha sido emocionante seguir en este camino, desde donde nos hemos dado cuenta que hay muchísima música y el saber que somos parte de la escena tan grande que existe hoy, es genial”, expresó Offer.

Una producción que se inclina aún más a la electrónica, con ritmos cargados de techno y psicodelia, sacando lo mejor de las décadas de los años 70, 80 y 90, en un solo material, el cual promete llevarte a través de una explosión sonora al borde del “colapso nervioso”, dentro de la oscuridad lúdica y electrizante estilo que los caracteriza.