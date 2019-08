* Atletas de alto rendimiento, con mala alimentación * Banca MIFEL lanzó novedoso apoyo para Pymes * Telecom, otro sector donde se margina a la IP

El día de ayer, atletas de alto rendimiento reportaron a los encargados del servicio del comedor y funcionarios de la CONADE, que lleva Ana Guevara, de la pésima atención y servicio de alimentación que recibieron, muy poca cantidad y lo poco que se sirvió, de muy mala calidad.

Nos indican que no había charolas donde servirse ni equipo en las mesas donde sentarse. Comentan que los encargados explicaron que hubo cambio de compañía de alimentos y que tuvieran paciencia, que para ayer se pondrían al corriente; sin embargo, fue lo mismo (miércoles y jueves), no hay suficiente comida, todo se acaba muy rápido y está en pésimas condiciones de higiene, nos declaran, y lo único que establecen es que no tienen personal suficiente, que poco a poco van a mejorar. ¿Cómo? ¿No se supone que se contrata a compañías expertas en la materia?, reclaman los deportistas. Es muy preocupante la situación porque “nosotros no tenemos otra opción para comer y se supone que aquí contamos con lo necesario, que los alimentos son balanceados, que cubren con nuestras necesidades alimenticias y nutricionales, somos atletas de alto rendimiento y la alimentación es fundamental, no sólo en cantidad sino también balanceado, de calidad y bajo condiciones higiénicas que aseguren que no nos vamos a enfermar y de eso no se ve nada, el personal atiende sin cofias, ni cubrebocas, no nos queremos imaginar cómo preparan los alimentos”, señalan varios deportistas.

Asimismo, aseguran: “Entendemos los cambios y para nosotros es indiferente quién atienda el comedor, pero no puede ser una excusa y a cambio nos piden paciencia, nosotros sólo exigimos un servicio digno de alimentación”.

PRONÓSTICO. Esty Dwek, jefe de Estrategia de Mercados, Dynamic Solutions, Natixis, señaló que si bien la economía global continúa desacelerándose y las tensiones comerciales influyen en el panorama, todavía no estamos a punto de una recesión global o en Estados Unidos. Por el momento, los datos generales apuntan hacia un crecimiento sobre la tendencia, con algunas excepciones como Alemania, cuya economía se contrajo en el segundo trimestre.

PROGRAMA. Banca MIFEL, que dirige Daniel Becker, director general, anunció el lanzamiento de Impulso MIFEL, una innovadora solución crediticia enfocada en las Pymes de México, integrada por atractivos elementos de evaluación y un método de cobranza único, que permitirá a las empresas con terminales punto de venta administrar sus recursos de mejor manera.

ATRÁS. El gobierno sigue creciendo al cerrarse oportunidades de inversión. En petróleo se cerraron las oportunidades y ahora en telecomunicaciones, en donde será la CFE, que lleva Manuel Bartlett, quien sustituya el proyecto privado de la Red Troncal, que de inicio se complementaba con la Red Compartida. Ahora, la nueva Empresa CFE-Telecomm-Internet llevará el servicio a todo el país, pero sin fines de lucro; o sea, los contribuyentes, al igual que en el tema petrolero, seremos quienes, vía nuestros impuestos, demos el sostén económico de una empresa destinada al subsidio.