* Cae en 36 mil plazas generación de empleo * Innecesarias y redundantes reformas fiscales * Certidumbre y Confianza, mensajes: Banxico

De acuerdo al Centro de Investigaciones Económicas del BBVA, que dirige Carlos Serrano en agosto se registraron un total de 36 mil 600 empleos nuevos de acuerdo a con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, con esta cifra se alcanzó un total de 20.4 millones de trabajadores asegurados, es decir, una caída de 36 mil empleos en los últimos nueve meses. La desaceleración de empleo que inició desde mediados del año pasado ha configurado un escenario de contracción del empleo formal privado que no se presentaba desde el año 2000–2001 cuando se registró una pérdida de más de 600 mil empleos de diciembre a diciembre de esos años.

Tomando de referencia los meses de enero a agosto de este año se han creado 342 mil empleos, 46.9% menos respecto al mismo periodo del año anterior, de los cuales, se generaron sólo 21 mil plazas nuevas de trabajadores eventuales, es decir, 84.8% menos respecto al año anterior. En cuanto a empleos permanentes existe una brecha de 36.5% respecto al 2018.

FISCO. Un golpe a los empresarios sería tipificar la facturación falsa y las empresas fantasmas como delincuencia organizada, afirmó la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Baca. Advirtió que con los cambios legales que plantea la minuta del Senado, no habría manera de generar inversión en México, por lo tanto, no se generaría empleo. Los empresarios, además de tomar el riesgo de invertir su capital en algo redituable, ahora tendrán el de perder la libertad por no presentar una declaración y se le dé el mismo trato que a un delincuente que posee armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, un vendedor de drogas o un asesino. Las modificaciones no son necesarias, porque las conductas referentes a la defraudación fiscal ya están reguladas en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, dijo la legisladora.

MINUTA. En la reunión del Banco de Mexico, que lleva Alejandro Díaz de León, se llegó a la conclusión de que debe seguir una política monetaria prudente y firme, es necesario que se impulsen medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor productividad y se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas. Para ello es necesario atender el deterioro de la calificación de la crediticia soberana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales 2019 y 2020.

EVENTO. Hoy se inicia la Expotransporte 2019, que organiza la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que dirige Miguel Elizalde. se llevará a cabo en Puebla, por primera vez, luego de haberse celebrado por más de 20 años en Guadalajara.

RECHAZO. Grupo Santander rechazó de manera categórica el señalamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, que lleva Alejandra Palacios, en el sentido de haber concertado manipulación en bonos gubernamentales. Desde hacía tiempo la Cofece anda investigando y hasta el momento no ha comprobado nada, aunque el hecho de enviar notificación a los bancos es porque algo tiene ya consolidado.

