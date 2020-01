* Economía de 2019, similar a la crisis del 2009 * Será de 270 mmdp costo de cancelación del NAICM * Temen que Nissan y Renault preparan el divorcio

Ninguna economía que no crezca puede estar bien, por muy buenos ojos que queramos tener en el análisis. El 2019 fue muy malo con un PIB que será de ceros y conlleva resultados desastrosos como pérdida de más de 300 mil empleos, respecto el año pasado, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Inversión Bruta Fija tuvo un retroceso similar a la crisis del 2009, declinaron ventas en autos, viviendas y construcción, motores de la economía. El discurso político oficial se oye bien, se escucha mejor, pero no corresponde a la realidad, en especial hacia el futuro, cuando el crecimiento se espera sea entre 0 y 1.3 por ciento.

Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America (BofA) Securities,el diagnóstico es que “lo que estamos viendo en el crecimiento es que no hay inversión, eso me preocupa mucho porque la falta de inversión hace que no crezcas hoy ni mañana, entonces el crecimiento potencial puede estar en riesgo de bajar. Me preocupa el crecimiento, pero lo que me quita el sueño es que la inversión no da la vuelta, y creo que es muy importante que se den las condiciones para que la inversión crezca”.

De acuerdo con los pronósticos del banco de BofA la economía registrará un crecimiento de solo 0.9 por ciento en 2020 con una alta probabilidad de que sea revisado a la baja. “Cuando vemos el balance de riesgos, este es a la baja, es decir que es más probable que crezcamos por debajo de ese 0.9 por ciento”, comentó Capistrán. “La incertidumbre doméstica va a continuar, la incertidumbre en inversiones, específicamente en el sector energía”, dijo, señalando que la política fiscal ajustada y la política monetaria restrictiva también están frenando la economía.

DIAGNÓSTICO. El Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Salazar señaló que a lo largo del primer año de gobierno de la actual administración, “hemos padecido de una serie de decisiones, acciones u omisiones en distintos rubros que han generado desconfianza y mermado la perspectiva de nuestro país a nivel nacional e internacional. El caso más claro se dio con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, misma que se estima nos costará, al menos, 270 mil millones de pesos, sin considerar el detrimento en la confianza y la pérdida en el potencial de inversión”.

RUMORES. Aunque lo desmintieron desde Tokio resulta que los ejecutivos de Nissan han intensificado el plan de contingencia para una posible separación de Renault después del dramático escape de Carlos Ghosn de Japón. Las discusiones preliminares para una separación incluyen una división total en ingeniería y fabricación, así como cambios en la junta de Nissan.

CIFRAS. La venta del distribuidor al público en general (comercialización al menudeo) de automotores pesados, sin incluir autobuses integrales, en el último mes de 2019 fue de 3 mil 705 unidades, 5.7% mayor respecto al mismo diciembre de 2018, expuso el reporte Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados, Elaborado mes a mes por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que dirige Guillermo Prieto.

