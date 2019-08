* Izzi amplía su cobertura de la NFL a medios digitales * Samsung, líder en México, pero Huawei presiona fuerte * Maxcom anuncia su registro al capítulo 11 de quiebras

Uno de los grandes retos de las consorcio televisivos es poder llegar a las nuevas plataformas digitales; es por eso que izzi, que dirige Salvo Folch, anunció el canal de NFL con todos sus contenidos deportivos, regresa a la ­parrilla de programación. Así que de cara al Super Bowl LIV en el 2020, los suscriptores podrán seguir los partidos de la temporada, mediante la aplicación izzi go, que permite disfrutar de contenidos en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo móvil como smartphone o tablet.

Desde el año pasado, izzi ha integrado a su oferta diversos canales y contenidos para todos los gustos. Desde los muy futboleros con la señal de la NFL, el Real Madrid TV, Afizzionados, o la Liga Santander de España (en algunas plazas del Bajío, Michoacán y Nayarit); quienes buscan series y películas de drama o suspenso, a través del acceso directo a Netflix, y por supuesto, a todo lo nuevo de blim; o bien, programas especialmente diseñados para perros, en DOG TV.

Izzi comienza a consolidarse como el gran integrador de contenidos en México, y vaya que esto tiene valor agregado pues ya no hay que estar brincando, desconectando y conectando distintas plataformas, sino que con izzi se puede tener todo en el mismo lugar. Pero no sólo eso, sino que constantemente mejora su oferta tecnológica, con mejores paquetes de telefonía e internet.

VENTAS. The Competitive Intelligence Unit y sus analistas Rolando Alamilla y Ernesto Piedras, señalan que al cierre del segundo semestre, Samsung continúa siendo el fabricante con mayor participación de mercado al alcanzar un total de 35.6%. La oferta comercial vertical del fabricante al proveer equipos de todas las gamas permite a los usuarios contar con una mayor cantidad de modelos a elegir. Por ejemplo, tan sólo en lo que va de 2019, Samsung ha lanzado al mercado al menos 13 dispositivos.

La marca Huawei, gigante del equipamiento y redes móviles asiático alcanza ya 12.1% del total de equipos operando transversalmente en el mercado con fuerte y creciente presencia en todas las gamas (baja, alta y media), con una estrategia enfocada a colocarse en el primer lugar entre el reconocimiento y preferencia del mercado. Tan sólo en el último año, la ponderación del fabricante en el mercado creció 5.5%.

QUIEBRA. Maxcom Telecomunicaciones, que dirige Lauro Cantú solicitó este lunes la protección por bancarrota de la legislación estadunidense, en un intento por restaurar su deuda. Su filial Maxcom USA solicitó protección de los acreedores bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, por entre 100 y 500 millones de dólares en activos y pasivos.

VENTAS. Dos de los modelos más emblemáticos y “taquilleros” de Audi, el 3 y A4, sufrieron un desplome de ventas de 86.68 y 78.37 por ciento respectivamente en los primeros siete meses del año, en comparación con 2018; sin embargo, no todo son malas noticias para la marca alemana porque su modelo Q2 logró ventas superiores al 53 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que dirige Julio Santaella. Por su parte, Concepción Alvarado, vocera de la marca nos comentó que “el Audi A4 tuvo un facelift y esto generó un retraso en las llegadas de las unidades a México, prácticamente el primer semestre del año no tuvimos Audi A4 en inventario. El Audi A3 en versión hatchback ya no lo estamos comercializando en México, ahora sólo vendemos A3 Cabriolet y Sedán”.

