* Live Nation quiere suspender compra de Ocesa * Acuerdo nacional para arrancar a la economía: CCE * Mazda logra colocar 24% de su oferta vía digital

La decisión de Live Nation Entertainment, Inc que informó a CIE y a Grupo Televisa que no se encuentra obligada a cerrar la compra de la posición accionaria en Ocesa Entretenimiento, anunciada en julio del año pasado, causó sorpresa en el ámbito de los negocios, y abre un compás de espera de pronóstico reservado.

Y es que como la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean lo dio a conocer a la BMV, no está de acuerdo con esta determinación. De ahí que ambas partes celebrarán un acuerdo de suspensión (standstill agreement) para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes.

La televisora aclaró que “se reserva todos sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier acción relacionada, incluyendo en el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión, y revisará y evaluará todos los recursos y acciones que tenga a su disposición bajo los acuerdos y leyes existentes”.

Más allá de la coyuntura de la pandemia, que ya de por sí ha puesto en jaque en todo el mundo a innumerables empresas, resulta sin duda extraño que un corporativo del tamaño y la importancia de Live Nation, ponga el freno a este acuerdo, sin —por lo visto— argumentos jurídicos de peso.

El hecho de que la Cofece se haya tardado —por burocratismo puro— cerca de ocho meses en aprobar la operación, no es razón suficiente para que Live Nation amague con no concretar la operación. Ojalá que no prospere el litigio legal, dejaría un mal precedente por parte de la principal empresa líder de entretenimiento en vivo.

ACUERDO.- Javier Treviño, director General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial señaló que “para llegar a la reapertura de la economía se requiere de un acuerdo nacional para la Reactivación Económica, en donde en la toma de decisiones esté presente el sector privado”. Si bien los programas sociales del gobierno son buenos, dice el CCE, esto no basta, dijo durante la mesa redonda Futuro laboral tras el COVID-19 ¿Oportunidad o desastre?, organizada por TallentiaMX.

“En el sector privado queremos proteger el empleo; las familias, queremos la reactivación económica más rápido y el sector privado cuenta con acciones inmediatas, acciones para abrir la economía y también a largo plazo. Hay que evitar que la crisis de liquidez de las empresas se convierta en falta de solvencia y para ello son necesarias políticas públicas como diferir impuestos, tener diálogo para contar con decisiones adecuadas y no parciales”, señaló.

DERRUMBE.- Compra de flotillas y vehículos utilitarios evitaron un mayor derrumbe de la venta de vehículos en México, al caer 64.5% en el mes de abril y acumular un derrumbe de 23.1% en los primeros cuatro meses del año, según dio a conocer el INEGI, que dirige Julio Santaella. Entre lo destacado es que Mazda, que lleva Miguel Barbeyto logró evitar una mayor caída, a pesar de no tener vehículos comerciales, al colocar 24% de su oferta por la vía digital.

