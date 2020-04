* México enfrentará la peor recesión en 82 años: CEESP * La economía, agonizante, dice estudio de Citibanamex * Elektra, clave envío de remesas, no puede parar

Las señales no son buenas, luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejara en claro que el plan económico está planteado desde hace tiempo y que no habrá cambios, a pesar de la gravedad de la crisis del COVID-19 y la baja en los precios del petróleo, Grupo Financiero Citibanemex señaló que la economía está agonizante, el Centro de Estudios del Sector Privado indicó que la recesión será tan aguda como en 1932 y pronostica una caída del PIB del menos 15 por ciento y Moodys señaló que a pesar del anuncio de recursos extraordinarios para Pemex, no será suficiente para enfrentar la falta de liquidez y tendrá irremediablemente acudir a créditos, que quién sabe si estén disponibles.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que la dimensión del problema que percibe la Iniciativa Privada respecto a la emergencia económica generada por el coronavirus “no coincide” con la del gobierno federal. “La dimensión del problema que nosotros vemos, no coincide con lo que ve el Presidente”, dijo el dirigente de los banqueros.

Puso como ejemplo que mientras economías como la de Estados Unidos deciden meter 15 por ciento de su PIB como liquidez al mercado, o la Alemania un 20 por ciento, los planes presentados el domingo por el gobierno mexicano son de apenas el 2 por ciento, por lo que no llegan ni a 50 mil millones de pesos.

Por su parte, Luis Foncerrada, director del CEESP puso en perspectiva la crisis que se avecina y señaló que la caidá del PIB será la mayor de los últimos 87 años, superando incluso la que atravesó el régimen de Porfirio Díaz.

Un estudio de Citibanamex liberador ayer martes indico que “En nuestra opinión, la economía se encuentra en un estado agonizante y se requieren medidas fiscales audaces urgentes. Se necesita un gasto público elevado para expandir la infraestructura sanitaria”.

Finalmente la agencia de calificación de riesgo Moody’s dijo que el alivio fiscal a no será suficiente para evitar que la empresa use créditos revolventes e incremente su deuda en 2020.

SOLIDARIDAD.- Aunque hay voces en el sentido de cerrar todos los establecimientos comerciales, existe algunos que por su servicio que prestan y al sector social que se dirigen resultan claves fundamentales para miles de mexicanos como es el caso de las tiendas Elektra y Banco Azteca, empresas que forman parte del Grupo Salinas, que dirige Ricardo Salinas Pliego, que garantizan que en estos tiempos del COVID18 tengan el acceso a millones de mexicanos a las remesas que reciben del exterior, sustento y motor de familias y comunidades enteras.

CONCURSO.- Valle Redondo, a través de su marca Cuatro Soles, lanzó la convocatoria para el diseño de las etiquetas de una colección especial de vinos que comercializará a nivel nacional, con el objetivo de resaltar la cultura de lo mexicano y hacer más accesible el maravilloso mundo de esta bebida. Nos cuentan que Alejandro Cetto, CEO de la compañía, apuesta por la innovación y lo disruptivo como parte de la evolución que exige el consumidor a una industria nacional que actualmente abastece 30% del mercado y en donde ellos son líderes por medio de marcas como Cuatro Soles y Vino California.

juliobrito@cronica.com,mx

jbrito@yahoo.com

@arbitroj