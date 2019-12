* No tengo ninguna propiedad en el extranjero: GAC * Llama la atención la persona que publicó la nota * Ni pasaporte tengo, mucho menos bienes en EU

"No solamente no tengo propiedades fuera del país, ni siquiera un tiempo compartido en México o en el extranjero. Las declaraciones sobre mi patrimonio se dieron a conocer públicamente desde 1994, en que fui legislador. De ahí a la fecha están disponibles mis declaraciones. El nivel del infundio es tal que no basta una disculpa pública, vamos a ir a tribunales, porque esto además afecta a mi familia, a mi persona y muy especialmente a la Cooperativa. Tajantemente digo que no tengo las propiedades que se me adjudican", señaló el director general Guillermo Billy Álvarez a un reducido grupo de periodistas.

Ha sido un año difícil para el director de Cruz Azul. Desde principios de año tuvo que lidiar con infundios sobre una participación personal en los llamados Papeles de WikiLeaks, que al final terminaron en suposiciones y que la organización México contra la Corrupción jamás pudo fundamentar, sino que ahora Carlos Loret de Mola, importante comunicador, aseguró que Guillermo Álvarez, manejaba una riqueza de cinco mil millones de pesos y desarrollos inmobiliarios en varios estados de Estados Unidos.

“Lo que más llama la atención es la persona que lo hizo, y que trabajaba en un medio importante. Por eso me veo obligado no sólo a aclararlo, sino a requerir que presente la información de sus dichos, a través de los abogados, que voy a pagar con mis ingresos, y no un defensor de la Cruz Azul. Deberá verificar y entregar la información, porque afecta a la seguridad de mi familia, mi persona y también a la imagen de la cooperativa Cruz Azul. No se puede pasar por alto esta circunstancia”.

Al ahondar en el tema señaló “Es algo impensable, estratosférico, galáctico. Ni pasaporte tengo, está vencido desde febrero de este año. Decliné invitaciones para el extranjero, lo que hago son de trabajo”.

Las acusaciones sobre posible lavado de dinero fueron aclaradas en la investigación AP207. “No hemos tenido ningún requerimiento de la autoridad. Ellos tienen las declaraciones anuales, tanto de la cooperativa, que se compone de 12 empresas, como personales. Los estados financiero están auditados, así que disponer de una cantidad de 5 mil millones de pesos está fuera de cualquier proporción. Por eso no basta una disculpa pública. Los montos que se manejan son impensables.”

La realidad es que la Cooperativa Cruz Azul goza de buena salud financiera, sin deuda que los atosigue, pero con crecimiento sostenido. “Hace 20 años, cuando tuvimos la oportunidad de dirigir la cooperativa producíamos 3 millones de toneladas de cemento al año, hoy son 11 millones de toneladas. Es decir, crecimos cuatro veces; pero además, hacia adelante vamos a incrementar la producción en el corto plazo de las plantas de Oaxaca e Hidalgo para llegar a 14 millones de toneladas anuales”.

Durante la reunión y con firmeza sostuvo que Cruz Azul no se vende y que todo fueron infundios creados en el pasado por José Antonio Marín, quien tergiversó una reunión con Nacer Global, donde se habló de inversiones. Al final fueron rechazadas.

