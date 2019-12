* Rechaza AMIA el nuevo esquema de verificación * Castigo a vehículos que generan menos polución * Transporte pesado sin diésel de ultra bajo azufre

Es un compromiso de todos disminuir los altos índices de contaminación ambiental en el Valle de México; sin embargo, es tarea de las autoridades instrumentar planes, objetivos y mecanismos para un combate eficaz, que por desgracia no se ha dado en más 25 años, desde que se impuso el sistema de verificación y los “hoy no circulan”. Desafortunadamente la contaminación por gases se ha incrementado, lo que confirma el fracaso, porque no existe un diagnóstico serio y responsable.

Al primer día del año se implementarán nuevas medidas, que parecerían novedosas, pero resultan insistir en la misma solución de antaño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que dirige Eduardo Solís, pone el dedo en la herida al señalar que estigmatizar o sancionar a los autos nuevos es disparar al objetivo equivocado, porque son los que menos contaminan, en comparación con un vehículo de diez años, que emite hasta 15 veces más emisiones.

El gobierno carece de un plan integral, de mediano y corto plazo. La lucha contra la polución no tendrá remedio en el corto plazo. Lo que debe impulsarse son bajas tasas de interés e incentivos para la renovación de unidades a motor. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos lleva más de 20 años prometiendo diésel de ultra bajo azufre y resulta que será hasta el año 2025 cuando pueda surtir ese combustible a nivel nacional. Mientras tanto, intentar mejorar la norma ambiental a nivel de Europa o Estados Unidos es un sueño.

“A nombre del sector automotriz, la AMIA, considera que los cambios al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio (PVVO) definidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el 20 de diciembre de 2019, no otorga ningún tiempo de adaptación para cumplir con las nuevas disposiciones, además que no corresponden a una política pública integral que contribuya a la mejora de la problemática de la calidad del aire en la ZMVM. En países como Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Holanda, entre otros, dan incentivos a los consumidores para comprar vehículos nuevos, con el fin de fomentar una cultura de renovación del parque vehicular para cumplir con las tendencias globales en materia de medio ambiente”, señala la AMIA

Indican que la medida que entra en vigor a partir del 1° de enero de 2020, establece que sólo una parte de los vehículos nuevos (particulares y camionetas) podrán obtener el holograma 00 y el resto serán acreedores al holograma 0, a pesar de ser los autos que menos emisiones contaminantes generan al medio ambiente, con apenas el 1% y el 0.8% del total de Material Particulado (PM) de 10 y 2.5 micrómetros de diámetro, respectivamente. Mientras que los de holograma 0 generan 6.6% y 5.5%; los de engomado 1 y 2 emiten 6.6% y 5.6%; además los de transporte público y de carga aportan 15.1% y 23.7%; todos éstos no tendrán ninguna modificación en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio.

