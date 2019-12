* Recomiendan consulta pública en NOM-051 * Insuficiente la declaración nutrimental: FMD * Madruguete de Gómez Urrutia a outsourcing

Los cambios a la NOM-051 para detallar las especificaciones del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas se encuentran en su etapa final de consulta pública, que finaliza el próximo 6 de diciembre y a la que convocó la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los profesionales de la salud han hecho sus observaciones y señalamientos. La Federación Mexicana de Diabetes (FMD) considera que la declaración nutrimental que se propone, en la que se declaran los ingredientes por cada 100 mililitros o 100 gramos, sería insuficiente; se ocultaría la cantidad de azúcar.

En ese contexto, la preocupación de varias organizaciones y académicos es porque las personas tienen dificultad para identificar estas cantidades y compararlas entre distintos productos, lo ideal es que esta declaración se realice por porción o envase, además de especificar el número de porciones que contiene cada envase.

Hay un tema que no queda claro y en el que nadie ha puesto atención. En la NOM-051, no aparecen los términos: “jugos” o “néctares”, “bebida isotónica” o “bebida para deportistas”. Tampoco aparecen en el Proyecto de Modificación publicado en el DOF el 11 de octubre. En estricto sentido el concepto de bebidas no alcohólicas incluye a todas; sin embargo, pareciera que a alguien se le olvidó incluirlas.

Si las principales marcas de bebidas para deportistas y los jugos y néctares se ajustarán a la NOM-051, ostentarían en su etiqueta frontal —cuando menos— un octágono de advertencia, ya que todas cumplen con: “Exceso de calorías”, Exceso de sodio” o “Exceso de azúcares”.

Es fundamental incluir a las bebidas para deportistas en el Proyecto de Modificación a la NOM-051, puesto que los tres octágonos comunes representan un riesgo a la salud de personas que consumen estas bebidas y no tienen una actividad física que justifique su uso.Las empresas transnacionales no han dejado de cabildear y buscan evadir el mayor número de hexágonos y que la información incluida sea laxa, particularmente con el tema de la presencia de azúcar y sodio.

Un emplazamiento de algunos días más por parte de la autoridad sanitaria sobre la consulta pública sería lo recomendable.

REFORMA. Sin decir agua va y por la vía fast track las comisiones unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda del Senado encabezadas por Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron un dictamen con cambios a la Ley del Trabajo y la Ley del Seguro Social para regular la contratación outsourcing. La sorpresa es que fue un madruguete, en donde el Consejo Coordinar Empresarial, que lleva Carlos Salazar señaló la ausencia de discusión y consulta pública.

La iniciativa considera actos simulados casi todos los esquemas actuales de outsourcing; incluso los llega a equiparar como “delincuencia organizada” cuando se llegue a comprobar la evasión de impuestos. El dictamen fue puesto a discusión y fue aprobado sin la presencia de legisladores del PAN, PRI, PRD y MC y ante las críticas del sector empresarial que alertó que ésta es una de las condiciones que se están poniendo por parte del gobierno de Estados Unidos para aprobar el T-MEC.

juliobrito@cronica.com.mx

jbrito@yahoo.com

Twitter: @abritoj