* Recorta Citibanamex crecimiento para el 2020 * General Motors demanda a FCA por corrupción * Coloca Fibra Monterrey 3,900 mdp en la BMV

En economía los espacios para las sorpresas son pocos y sabemos cuando las cosas marchan bien o no tanto. Hoy México atraviesa por una situación muy delicada, donde la Secretaría de Hacienda, que dirige Arturo Herrera, y la Secretaría de Economía, que lleva Graciela Márquez, debieran tomar muy en serio las advertencias de analistas e instituciones financieras y avisarle a la Oficina de la Presidencia que deben tomarse provisiones y no esperar a que el vendaval azote los niveles de vida de millones de mexicanos.

Querer hacerse los graciosos y sustituir desarrollo por crecimiento es una fórmula peligrosa. Estamos a punto de entrar a una recesión y en el mejor de los casos a un estancamiento prolongado. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, que todavía dirige Ernesto Torres, los analistas le dieron otro coscorrón a los pronósticos de crecimiento al bajar la perspectiva para el año 2020 a 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Los avisos y advertencias suceden casi a diario. Ayer, Standard and Poors también advirtió sobre las debilidades de la economía mexicana. El presupuesto de egresos no ha sido aprobado, pero tiene claro manejo electoral, que se basa en dar dinero, pero sabemos que no basta para generar mayor gasto y que es necesaria la inversión en infraestructura. Por más que se busquen “otros datos”, la realidad es una sola. Estamos jugando con fuego sentados en un barril de pólvora.

COLOCACION. José-Oriol Bosch, director general de la BMV, encabezó la celebración de Fibra Monterrey, en la que anunció el éxito de la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, al amparo de su programa multivalor, a un precio de 12 pesos por CBFI, que le permitieron recolectar 3 mil 900 millones de pesos.

APOYO. Infraestructura Energética Nova, que dirige Carlos Ruiz Sacristán, recibió un crédito de IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, y el Banco de Desarrollo de América del Norte por 200 millones de dólares para financiar la instalación en México de cuatro plantas de energía solar con una capacidad total de 376 megawatts. Las plantas de energía de IEnova reducirán las emisiones equivalentes de dióxido de carbono en 561,652 toneladas por año, con lo que apoyarán los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirán a diversificar el suministro de energía en México.

QUERELLAS. En Estados Unidos, General Motors, que dirige Mary Barra, entabló una demanda contra Fiat Chrysler, acusando a su rival de competencia desleal al pagar sobornos a directivos del sindicato automovilístico United Auto Workers. La demanda, presentada en la corte federal de distrito en Detroit, acusa a FCA de estar involucrada en delincuencia organizada al pagar sobornos millonarios para obtener concesiones y ventajas en tres acuerdos laborales con el sindicato.

Los detalles salieron a la luz en una investigación federal de corrupción en el sindicato, que ha conducido a varios arrestos.

VISITANTE. Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, se reunió en la capital de Panamá con empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), uno de los gremios del sector privado más importantes de ese país.