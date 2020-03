* Sky transmitirá Liga Mexicana del Pacífico de beisbol * Cumpliremos compromisos en outsourcing: Monreal * Santander es el nuevo brazo financiero de Mazda

Atendiendo el interés de la afición del Rey de los Deportes, SKY, que dirige Alexandre Penna transmitirá para México, Centroamérica y República Dominicana, en vivo y en alta definición, todos los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico: 340 juegos de rol regular y todos los encuentros de post temporada. Gracias a esto el beisbol mexicano tendrá por primera vez alcance nacional e internacional. De igual forma, SKY transmitirá para México todos los partidos de la Serie del Caribe. Además, a través de la aplicación móvil Blue to Go Video Everywhere, los suscriptores de SKY podrán seguir en vivo los encuentros, en cualquier lugar desde sus dispositivos móviles.

Juan Carlos Muñoz Vázquez, director de Programación de SKY, Marco Rojas Kuri, director de Mercadotecnia de SKY, y Omar Canizales Soto, presidente de la LMP, celebraron el acuerdo y sus alcances, que abonarán a impulsar al beisbol mexicano en otras latitudes, desarrollando una nueva afición a nivel nacional e internacional.

SKY es la empresa líder en servicios de TV por suscripción en México, con más de 20 años ofreciendo, en exclusiva, la mayor cobertura de eventos especiales, deportivos y de entretenimiento. La Liga Mexicana del Pacífico, con una historia de 75 años, es considerada una de las cuatro ligas más importantes de beisbol en el mundo.

SUBCONTRATACIÓN. Luego de la celebración del parlamento legislativo respecto a la subcontratación, se han desatado una serie de versiones de senadores y diputados, quienes hacen sus propias propuestas. Para acabar con las mil versiones, el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, señaló que en un ambiente legislativo y democrático se valen todas las expresiones, pero que se honra su palabra y se respetarán los acuerdos políticos, en donde el objetivo es dar certidumbre al sistema de contratación outsoursing que opera en México. “Más allá de tiempos, se van a dar el momento idóneo para la aprobación bajo los términos negociados con las representaciones empresariales. No hay cambio”.

CRÉDITO. Banco Santander México, que lleva Héctor Grisi y Mazda Motor de México, que dirige Miguel Barbeyto anunciaron una alianza para que el banco sea a partir del 31 de julio del presente el brazo financiero de la marca en el país. Con esta alianza, los clientes de Mazda Motor de México tendrán financiamiento de Santander a través de “Súper Auto Santander”, el crédito automotriz lanzado por el banco en 2018.

ALIANZA. Con una capacidad de hasta 500 megas de velocidad que transmite a través de fibra óptica, TotalPlay de Grupo Salinas, que preside Ricardo Salinas, ofrece toda la gama de películas, documentales, realitys y series de la plataforma más reconocida en el mundo del entretenimiento como lo es Netflix. La alianza de estas dos grandes empresas de entretenimiento facilita la vida de los usuarios a través del paquete TotalPlay match, porque además de integrar en un solo estado de cuenta estos dos servicios, la plataforma de TV interactiva de Totalplay también muestra la app de Netflix directo en su pantalla.