* Temen importación masiva de autos chocolate * Sospecha Ferromex de descarrilamiento intencional * Imagen de Víctor Garcés lastima a la Cruz Azul

En calidad de urgente, las principales organizaciones del sector automotor llamaron a rueda de prensa para hoy antes de las ocho de la mañana. El tema es la aprobación en Cámara de Diputados de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2020 que autoriza la formulación de la Ley de Vehículos de Contrabando. Esto, en el lenguaje común, quiere decir abrir las puertas de par en par a la regularización indiscriminada de autos usados provenientes de los Estados Unidos. Se teme que la medida sea para todo el sexenio, lo que impactará de manera extraordinaria al sector automotor, ya de por sí golpeado por una caída constante de ventas de 30 meses y una baja de ventas de dos dígitos.

La AMIA, que encabeza Eduardo Solís, la AMDA, que lleva Guillermo Prieto y la ANPACT, que dirige Miguel Elizalde, encabezarán la reunión, con apoyo de las cúpulas empresariales Coparmex, Canacintra y Concamin. En el tiempo, se ha demostrado que la importación masiva es como comprar chatarra, altamente contaminante, que termina en las calles y avenidas desvencijadas y olvidadas, por sus costos de reparación.



PERSONAJE. Esta semana, la Cooperativa Cruz Azul, que lleva Guillermo Álvarez, volvió a estar en el panorama mediático, pero ya no por temas administrativos, más bien con el show en el que se ha convertido su ex director jurídico y excooperativista Víctor Garcés, quien en el año 2011 fuera expulsado de la organización al detectársele presuntos fraudes por más de 400 millones de pesos. Lo extraordinario aquí es que medios de prestigio hagan un circo mediático entrevistando a un personaje que además de no tener representación ya en la cooperativa, es abiertamente conocido por sus excesos personales. En el mundo de los negocios, Cruz Azul está siendo fuertemente dañado en imagen por Víctor Garcés. Es evidente que los cooperativistas deben tomar medidas mucho más firmes para evitar que personajes como Garcés continúen afectando su imagen.

INVERSIÓN. La Cámara Minera, que lleva Karen Flores, señaló que de darse las condiciones adecuadas, las empresas mineras del país tienen potencial para invertir 26,400 mdd en los próximos seis años, lo que permitiría generar 50 mil empleos directos y 274 mil plazas indirectas adicionales, se generarían importantes beneficios sociales y el sector se mantendría como de los principales motores de la economía.

ATENTADO. Ayer domingo por la mañana, en el cruce ferroviario que se ubica en Santa María Magdalena, Querétaro, una locomotora de Ferromex descarriló, luego del robo de una pieza del cambio de vía. El accidente provocó lesiones a tres trabajadores y un supervisor de la empresa, quienes recibieron inmediata atención médica y son reportados en buen estado de salud. Personal de Ferromex labora en el lugar para la pronta normalización de las operaciones y mantiene estrecha coordinación con autoridades locales y de protección civil. Ferromex sospecha que la intención de robar el ferrocarril, pone en riesgo su operación y afecta la seguridad de todos.

juliobrito@cronica.com.mx

jbrito@yahoo.com

Twitter: @abritoj