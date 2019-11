* Temen inversionistas al año electoral 2021 * Preocupa al CCE reforma laboral de NGU * Altán cubre a 52 millones de mexicanos

No es para salir corriendo, pero el comentario de Morgan Stanley, que dirige en México Alejandro Ortega, la semana pasada, dejo un mal sabor de boca, luego de que pidiera a sus inversionistas alejarse del peso y la inversiones en México. Es obvio que no hay condiciones para una crisis, pero deben atenderse las señales antes de que sea demasiado tarde. Atrás también se hicieron recomendaciones en los mismos términos de UBS Group y de la francesa Société Générale. La recomendación no significa que las inversiones salgan despavoridas, sino poco a poco, como la humedad se vayan alejando, porque a su consideración ven riesgos que no deben correr quienes invierten, ya sea en el sistema financiero o de manera directa.

El problema de fondo es que los analistas ven pocas esperanzas de retomar el crecimiento económico sin un estímulo fiscal, lo que impactará de manera irremediables el superávit presupuestario primario, que se ha cuidado y protegido aun en la desaceleración que enfrentamos. Aquí habrá un dilema para el presidente Andrés Manuel López Obrador, de asegurar los triunfos electorales para el 2021 y soltar el gasto o como decidió la pasada administración de Enrique Peña Nieto, que fue aumentar los precios de las gasolinas, aun a pesar de la credibilidad pública.

“El principal riesgo para México es a fines del próximo año, a medida que avancemos hacia las elecciones de mitad de periodo y veamos cómo va a lidiar la administración de AMLO con un potencial crecimiento lento”, aseguró Bertrand Delgado, estratega de Société Générale.

UBS es cauteloso con los activos de renta fija mexicanos, citando el riesgo de empeoramiento de las finanzas públicas y los recortes de calificaciones. Los tenedores de bonos extranjeros ya han estado retirando dinero del país, y las tenencias extranjeras de la deuda interna de México se redujeron a 55 por ciento del total vigente de un pico de 66 por ciento en 2017.

PELIGROS. La Reforma laboral que plantea el senador Napoleón Gómez Urrutia, en materia de outsourcing, mantiene muy preocupado el empresariado mexicano que encabeza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que dirige Carlos Salazar, pues provocaría el retraso de la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte T-MEC, la pérdida de miles de empleos y mayor informalidad.

COBERTURA. Altán Redes, que dirige Javier Salgado, encargada del despliegue y operación de la Red Compartida, la red de banda ancha móvil mayorista del país, amplió su cobertura en el sureste de México y abre su oferta comercial en dos importantes puntos de la “Riviera Maya”: Cancún y Playa del Carmen, así como sus áreas conurbadas y rurales. El lanzamiento comercial de estos dos mercados cubre conjuntamente a más de 805 mil personas, de las cuales más de 158 mil se ubican en poblaciones de menos de 10 mil habitantes. Con esto, la cobertura 4.5 G de la Red Compartida ya alcanza a más de 52 millones de personas a nivel nacional.

REDISEÑO. ICA, que lleva Guadalupe Phillips, mantiene negociaciones para la recomposición de acciones en cuatro activos carreteros, con el propósito de que se puedan recuperar recursos, y poder invertirlos en otros proyectos, dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.