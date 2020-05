* Urge plan para recuperar 800 mil empleos perdidos * Cierran 30 mil restaurantes por COVID-19: Canirac * Necesario cambio en la estrategia de Pemex: BBVA

A manera de adelanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en abril podrían haberse perdido 500 mil empleos, que sumados a los 340 mil que desaparecieron en marzo suman más de 800 mil, provocados por la pandemia del Covid 19. Ante tal panorama, recomiendan analistas, una alianza para evitar un mayor deterioro y perdidas de fuentes de trabajo; que tendría un impacto devastador en el resto de sectores productivos y muy especialmente en bancario y financiero.

Debemos tener claro que lo importante no es buscar culpables, lo que debe priorizarse es cómo recuperar estos empleos y con ello el crecimiento económico. Urge un plan para la reactivación economía. Esperemos que en eso se centren autoridades e iniciativa privada.

Por cierto, que en el segundo día del foro dedicado a talento humano y donde participaron Javier Treviño, del Consejo Coordinador Empresarial, Tómas Bermúdez, representante en México del BID y Elías Micha, director general de TallentiaMX, se comentó que todas las medidas para mitigar los efectos del COVID-19 son urgentes; sin embargo, deben planearse estratégicamente y con responsabilidad. Hay que saber en qué parte del ciclo pandémico estamos y tomar en cuenta particularidades de toda índole: geográficas, sectoriales, de edad, temporales, etcétera.

SENTENCIA: Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en México fue contundente al señalar que :“Si no se cambia el rumbo de Pemex, México perderá el grado de inversión el año que viene. Hay que bajar la actividad en la refinación y mejor importar las gasolinas, que están en mínimos históricos. Habría que detener la construcción de la refinería (de Dos Bocas), esto para que las pérdidas no sean tan graves y no repercutan en las finanzas públicas”.

FISCO.- NETFLIX de México, dio a conocer que a partir del 7 de junio de 2020, la factura mensual del servicio de Netflix incluirá el impuesto al valor agregado (IVA) del 16 %, con lo que la mensualidad será de aproximadamente de 196 pesos. El gobierno federal había señalado que en los tres primeros años de gobierno del López Obrador, no habría nuevos gravámenes, pero siempre sí.

RECONOCIMIENTO.- Gracias a un estudio que presento Talos Energy, que dirige Tim Duncan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de Rogelio Hernández se estableció que efectivamente el rico yacimiento petrolero conocido como Campo Zama esta compartido con Pemex, que dirige Octavio Oropeza. Ambas empresas deberán llegar a un acuerdo sobre la administración del yacimiento y en caso de no lograrlo en termino de 120 días hábiles entonces será la Secretaria de Energía, quien tendrá la última palabra. Hay que señalar que la mayor inversión en exploración y prospección ha sido de la empresa de origen estadunidense.

CORTE.- El confinamiento por Covid 19 obligó a cerrar más de 30 mil restaurantes de forma permanente, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados , que dirige Francisco Fernández.

