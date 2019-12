A 10 años de la pandemia de influenza; prevención, en el olvido

Arturo Galindo Fraga, subdirector de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, lamentó que a una década de que en la Ciudad de México se registró la primera pandemia de influenza, prácticamente la sociedad ha “bajado la guardia” y se han dejado de lado las medidas preventivas para evitar contagios.

Recordó la pandemia de 2009 —cuando se tomaron medidas extremas, como el cierre de restaurantes, se cancelaron eventos masivos, se pedía a la gente no saludarse de mano, mucho menos de beso en la mejilla, intensificar el lavado de manos, a los hombres se les sugirió no usar corbata, se le dio intensa difusión al uso de gel antibacterial—, sin embargo 10 años después se ha olvidado todo ello, incluso la etiqueta al estornudar y el uso de gel antibacterial.

En entrevista con Crónica, Galindo Fraga resaltó que pese a que cada vez son menos tanto el número de complicaciones como el número de muertes anuales por complicaciones provocadas por este virus, se sigue presentando un número importante de personas que requieren de hospitalización, y quienes mueren por influenza “que no sabemos, pero si se hubieran vacunado habrían disminuido de manera considerable la posibilidad de que tuvieran el ­desenlace fatal registrado”.

Es fundamental que la gente recuerde que la vacuna protege a las personas, aun cuando se infecten de las formas más graves, de tal modo que deben ponerse esta dosis contra el virus de la influenza quienes tienen condición de riesgo (mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, personas de la tercera edad, quienes tienen su sistema inmunológico comprometido, fumadores, enfermos de VIH, asmáticos, diabéticos e hipertensos).

VACUNA SEGURA. Respecto a los riesgos de aplicarse dicha vacuna, el médico internista infectólogo aseveró que ésta es totalmente inofensiva, debido a que está hecha “digamos de pedacitos del virus, para ponerlo en términos sencillos, y en consecuencia no hay forma biológica de que la vacuna pueda producir enfermedad. Sí puede producir algunas molestias y eso es algo totalmente natural, porque nuestro sistema inmunológico está respondiendo, lo más común es dolor en el sitio donde se aplicó la vacuna, en algunos casos un poco de fiebre, pero no puede causar una enfermedad respiratoria porque no tiene capacidad de hacerlo y la protección es muy importante.

“No puedo decir que las vacunas no tengan efectos secundarios, pero son extraordinariamente raros y estos efectos son mucho más frecuentes cuando tenemos la acción natural que lo que pueda producir el propio virus”, puntualizó.

Advirtió que entre las personas adultas, al menos uno de cuatro presenta síntomas que van desde cefalea intensa, tos seca e intensa, ardor de la garganta, dolor intenso de faringe “y a las 24 horas presenta un ataque al estado general con temperaturas elevadas, aunque no todo mundo puede presentarlo, puede haber fotofobia, y de no ser atendido el paciente durante los primeros síntomas a las 72 horas empieza a tener problemas respiratorios, incluso con cuadros fulminantes debido a que ya hay afecciones importantes a las vías respiratorias”.

Y debido a que el virus va cambiando, las personas deben vacunarse cada año, debido a que el virus circulante es diferente, y en cada temporada la gente debe quedar protegida “a México se presenta con mayor frecuencia la cepa AH1N1, y los años que se ha presentado esta cepa, la mortalidad se ha incrementado hasta en cerca del 11 por ciento, a diferencia de lo que sucede en Australia o Estados Unidos, en donde se presenta más el AH3N2, particularmente en adultos mayores, en donde la mortalidad es alrededor del 3 por ciento”.

“Las mujeres embarazadas deben ponerse la vacuna en el momento en que esté disponible. Por lo regular la campaña inicia entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, ése es el momento para aplicarla, porque es la mejor forma de quedar protegida no sólo ella, sino también su bebé”, recordando que a los niños menores de 6 meses no se les puede aplicar la vacuna

LEJOS DE LOS ANTIVACUNAS. Resaltó que en nuestro país, aunque comienzan a registrarse algunos grupos de antivacunas, estamos lejos del problema que se tiene en Europa y Estados Unidos, en donde en ciertas zonas geográficas la población decidió no vacunarse y el resultado ha sido el resurgimiento de infecciones que ya estaban controladas, como el sarampión con una mortalidad importante, lo cual se pudo haber evitado, por lo que el llamado, sostuvo, es a que la gente acuda a vacunarse, aunque la campaña de vacunación ya inició, estamos en plena temporada invernal, así que la gente todavía está a tiempo.

SÓLO HAY 30 MILLONES DE VACUNAS. El especialista advirtió que el reto es enorme, si se toma en cuenta que somos un país con 120 millones de habitantes, y sólo se cuenta con una producción de 30 millones de vacunas para la presente temporada invernal, y mencionó que los países que emplean sus grupos de vacunación tienen menos complicaciones en materia de salud y le va mejor a su población que quienes estamos restringidos.

“Obviamente si estamos restringidos de recursos lo más importante es proteger a los que tienen más riesgo, pero el reto es buscar esos recursos para ir aumentando la vacunación siendo una medida tan efectiva, tan segura y con tan buenos efectos”, consideró.

CUIDADO CON EL “FLUSH” AL TOSER. Las gotitas de saliva que todas las personas expulsan, aún sin darse cuenta, al hablar, pero sobre todo al toser, comúnmente llamadas “flush”, son la forma más común de contagio, sobre todo aquellas gotas, las más pequeñas, que quedan flotando y son las que transmiten el virus a través del aire, por lo que la gente se puede contagiar prácticamente en cualquier lugar.

“Si estamos a un metro de distancia de una persona con influenza por vía aérea no nos vamos a infectar, pero las gotitas de flush son grandes y cayeron en la ropa, manos, muebles, quedarán ahí cierto tiempo dependiendo de la temperatura o la humedad y pueden durar desde 30 minutos hasta cuatro horas y si tocamos esa superficie saludamos a estas personas no nos lavamos las manos y nos tocamos ojos, nariz o boca, pues nosotros mismos nos contagiamos”.

Ante el miedo que muchas personas tienen de vacunarse, el doctor Arturo Galindo insistió en que no hay manera en la que pueda causar la infección del virus, no puede dar influenza por vacunarse, no hay forma.

A las personas que son alérgicas al huevo, dijo el doctor Galindo Fraga, hoy en día la vacuna se produce en forma bastante pura en cuanto a las proteínas del huevo “realmente ya no es una contraindicación ser alérgico al huevo a menos que se haya tenido una reacción alérgica muy grave llamada choque anafiláctico, pero si no ha ocurrido así, la gente no debe tener miedo de vacunarse.