A 50 años del Abbey Road se desata la beatlemanía con material inédito

"El camino en las grabaciones en los ­Beatles había pasado por muchos giros y vueltas, aprendiendo curvas y paseos emocionantes. Aquí estábamos, todavía preguntándonos por la magia de todo”, menciona el prólogo de Paul McCartney.

Mucho se ha dicho del famoso Cuarteto de Liverpool, pero en el marco del cincuenta aniversario de su icónico disco Abbey Road, se revelan algunos secretos detrás de su producción. El auditorio de Universal Music México ubicado en la colonia ­Cuauhtémoc de la capital del país, albergó la escucha de una edición especial del material con nuevas mezclas, tomas de las sesiones originales de grabación, así como demos nunca antes publicados por The Beatles.

La magia de la escucha comienza desde su venue, un edificio inaugurado por Ringo Starr en mayo de 1975, el cual alberga a su vez el estudio de grabación debutado el 7 de marzo de 1977 por George Martin, productor de The Beatles; y que hoy funge como auditorio para conferencias, entrevistas y showcase (presentaciones exclusivas) de algunos de los artistas más importantes de la escena musical actual.

Desde ese ambiente, Manuel Guerrero, locutor del programa radiofónico El Club de los ­Beatles, proyecto que lidera desde hace 25 años y que actualmente es transmitido por Universal Stereo en la frecuencia 88.1 FM —el beatlemaniaco por excelencia de México—; llevó de la mano al puñado de medios presentes y expectantes, por las imágenes sonoras de algunas maquetas del disco que marcó el desenlace en la vida de la agrupación británica.

“El 17 de octubre de 1963 los Beatles hicieron su primera grabación a cuatro tracks, las primeras eran solamente a dos ­tracks. Curiosamente el 17 de octubre, pero del 2006, en este mismo edificio se hizo la escucha completita del álbum Love, con la presencia de George y Giles Martin. Dicha escucha se hizo solamente en cuatro lugares: Londres, Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York. Tuvimos la maravillosa oportunidad de conocer a la persona que les dio la oportunidad a los Beatles de grabar y el resto es historia…”, menciona Manuel Guerrero, dando pie a la escucha de la grabación de estudio de “I Want You (She’s So Heavy)”, en la que destaca el solo de órgano sobregrabado por Billy Preston.

El Inicio del Fin. El 8 de agosto de 1969 se inmortalizó uno de los momentos más referenciados en el mundo, delimitado por la cebra del paso peatonal de la calle londinense Abbey Road, misma donde a la fecha se halla el edificio de los estudios de grabación de la discográfica EMI —considerados hoy como lugares históricos, mantenidos íntegramente como en aquel entonces—.

Ese día el fotógrafo Iain Macmillan no sólo capturó la imagen para la portada del penúltimo disco de The Beatles, sino la premonición de la última producción que grabarían juntos como banda —si bien, su último material publicado fue Let It Be (1970), éste fue grabado antes del Abbey Road y en sesiones individuales, en las que no participaron los cuatro virtuosos de manera simultánea en el estudio—.

El paseo significó el desenlace del proyecto como The ­Beatles, provocando un desfile de mitos respecto a la banda que fueron emergiendo como los hijos bastardos del éxito y popularidad que John, George, Paul y Ringo consiguieron.

La herencia del Abbey Road. El 26 de septiembre de 1969 fue lanzado el material con el que The Beatles consiguió mantenerse en la primera posición del listado de álbumes en Reino Unido durante 17 semanas, y por 11 semanas en la lista Billboard en Estados Unidos; mismo que les valió el Grammy a Geoff Emerick y Phil McDonald por la Mejor Grabación de Ingeniería, no clásica. Fue el disco más vendido de la agrupación londinense, el cual entró al Salón de la Fama en 1995 por sus “grabaciones de duración cualitativa o importancia histórica”.

En memoria de dicho legado, este viernes 27 de septiembre lanzan una reedición del polémico material, compuesto por tres CDs y un Blu-ray que incluyen los 17 temas del álbum original —los cuales fueron reeditados por el productor Giles Martin (hijo de George Martin) y el ingeniero Sam Okell— así como 23 pistas inéditas que ilustran sonoramente el ambiente durante las sesiones de grabación, así como los comentarios y bromas entre los músicos. La nueva edición contiene también las versiones de los aniversarios de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017) y del The Beatles: White Album (2018).

El nuevo compilado ofrece a los coleccionistas y fanáticos de The Beatles un libro con el prólogo de Paul McCartney, la introducción de George Martin, así como comentarios emitidos por expertos y cercanos a la banda, ilustrados por fotografías inéditas —algunas, incluso, tomadas por la fotógrafa, compositora y activista Linda McCartney, ­quien fuera esposa del ­beatle—, entre bocetos, letras de canciones escritas a mano y otros contenidos jamás publicados y que denotan la intimidad ­creativa de la banda, más allá de la polémica situación que les antecedía y sucedía de manera personal. “Y al final, el amor que recibes es igual al amor que das”, dicta el verso de McCartney en “The End”.